Grida alla speculazione la lettrice che ci segnala quanto accaduto in una farmacia della città. Due mascherine riutilizzabili in poliestere per bambini pagate complessivamente 25,80 euro. «Due pezzi di cotone con un elastico. È uno schifo che si arrivi a guadagnare così, tra l'altro per dispositivi per un bambino che nemmeno sono obbligatori, ma che da madre per una questione morale voglio far indossare a mio figlio quando esce in giardino» si sfoga la donna.

«Le ho restituite perché mi sono sentita presa in giro» ha aggiunto la donna. In altre farmacie del città una mascherina - racconta un'altra lettrice - è arrivata a costare anche 17 euro l'una.

Tutto questo a pochi giorni dalla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che ha imposto un prezzo calmierato (non più di 0,50 euro) per ogni mascherina chirurgica in vendita.