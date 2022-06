“DUE MISSILI RUSSI HANNO COLPITO UN CENTRO COMMERCIALE CON PIÙ DI MILLE CIVILI ALL’INTERNO” – ZELENSKY ACCUSA PUTIN DI AVER COLPITO L’ENNESIMO OBIETTIVO NON STRATEGICO, A KREMENCHUK, SULLE RIVE DEL FIUME DNIPRO – IL SINDACO: “È UN LUOGO MOLTO AFFOLLATO, AL 100% IRRILEVANTE PER LE OSTILITÀ” - IL BILANCIO PER IL MOMENTO È DI ALMENO 10 MORTI E OLTRE 40 FERITI - VIDEO

Nel pomeriggio di lunedì 27 giugno due missili russi hanno colpito un centro commerciale di Kremenchuk, città del centro dell'Ucraina nella regione di Poltava, a poco più di 300 chilometri da Kiev. Secondo quanto ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al suo interno si trovavano oltre mille civili. Secondo le autorità di Kiev, il bilancio delle vittime accertate, per ora, è di 10 morti e di oltre 40 feriti. Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina

Tenuto conto della vastità dell'incendio, le autorità temono che il numero possa aumentare in breve tempo. «Il centro commerciale è in fiamme, i soccorritori stanno combattendo contro le fiamme, è impossibile immaginare il numero di vittime», ha raccontato Zelensky su Telegram, postando il video della scena. La nube di fumo che si alza dall'edificio è così densa da oscurare il cielo.

Zelensky ha proseguito dicendo che la struttura non poneva «nessun pericolo per l'esercito russo» e non aveva «nessun valore strategico». Rappresentava «solo il tentativo delle persone di vivere una vita normale - ed è questo che fa adirare così tanto gli occupanti», ha aggiunto il presidente ucraino. «Inutile sperare nell'umanità da parte della Russia». Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha detto che «la Russia è una rovina per l’umanità, e deve far fronte alle conseguenze di quanto fa.

La risposta dovrebbe essere: più armi pesanti per l’Ucraina, più sanzioni contro la Russia, più aziende che lasciano la Russia». Il sindaco della città, Vitaly Maletsky, ha espresso il proprio sgomento per l'accaduto sulla sua pagina Facebook: «L'attacco missilistico su Kremenchuk è avvenuto in un luogo molto affollato, che è al 100% irrilevante per le ostilità. Ci sono morti e feriti». Idrees Ali, reporter della Associated Press che copre il Pentagono, ha detto che una fonte del ministero della Difesa Usa ha calcolato in almeno 60 gli attacchi missilistici compiuti dalla Russia contro l’Ucraina nel corso del fine settimana: non è chiaro se l’intento di Mosca fosse rispondere al G7 o all’arrivo del sistema missilistico multiplo di precisione HIMARS.

L’attacco russo di oggi ricorda episodi simili avvenuti nelle prime settimane della guerra, come il bombardamento del teatro di Mariupol — dove secondo una stima effettuata dalla Associated Press potrebbero essere morti 600 civili — o quello della stazione dei treni di Kramatorsk, dove centinaia di sfollati erano accalcati sulle banchine (e che causò 59 vittime). Dura la condanna del premier britannico Boris Johnson, secondo cui l'attacco missilistico rappresenta l'ennesimo atto «di crudeltà e di barbarie»

(ANSA) - Le forze russe hanno lanciato questo pomeriggio attacchi missilistici su Kremenchuk, nell'oblast di Poltava, sulle rive del fiume Dnipro. Lo ha riferito il governatore Dmytro Lunin, citao da Ukrinform. Non si hanno al momento notizie di vittime o feriti. Secondo il sindaco di Poltava, Oleksandr Mamay, le sirene d'allarme aereo hanno suonato anche nella sua città, capoluogo della regione.

KIEV, NELL'ATTACCO A KREMENCHUK ALMENO 2 MORTI E 20 FERITI

(ANSA) - Almeno due persone sono morte e 20 ferite nell'attacco al centro commerciale di Kremenchuk. Lo afferma Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio del presidente, stilando un primissimo bilancio del bombardamento russo, come riporta la Bbc.

KIEV, RAID SU MALL DI KREMENCHUK CRIMINE DI GUERRA RUSSO

(ANSA) - "L'attacco missilistico contro un centro commerciale in cui c'erano persone a Kremenchuk è un altro crimine di guerra russo. Un crimine contro l'umanità. Un chiaro e cinico atto di terrore contro la popolazione civile. La Russia è uno stato terrorista". Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione di Poltava, Dmytro Lunin, sottolineando che "medici e soccorritori" sono sul posto e si sta cercando di chiarire il bilancio delle vittime.

ZELENSKY, A KREMENCHUK COLPITO MALL CON OLTRE MILLE CIVILI

(ANSA) - Il bombardamento russo su Kremenchuk, nella regione centro-orientale di Poltava, ha colpito "un centro commerciale, dove c'erano più di mille civili. Il centro commerciale è in fiamme, i soccorritori stanno lottando per spegnere l'incendio, il numero delle vittime è impossibile da immaginare". Lo ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che l'obiettivo non costituiva "nessun pericolo per l'esercito russo" e non aveva "nessun valore strategico".

Insieme al messaggio, Zelensky ha pubblicato un video della struttura in fiamme, avvolta da un'enorme nube di fumo nero, con un mezzo dei vigili del fuoco nei pressi e diverse persone all'esterno.

SINDACO KREMENCHUK,COLPITO LUOGO AFFOLLATO, MORTI E FERITI

(ANSA) - L'attacco missilistico russo su Kremenchuk "è avvenuto in un luogo molto affollato", per questo "ci sono morti e feriti". Lo ha riferito il sindaco della città Vitaly Maletsky. "L'attacco missilistico su Kremenchuk è avvenuto in un luogo molto affollato, che è al 100% irrilevante per le ostilità. Ci sono morti e feriti", ha scritto il sindaco sulla sua pagina Facebook, come riporta Unian.

KIEV, MALL COLPITO A KREMENCHUK VICINO ALLA STAZIONE FERROVIARIA

(ANSA) - A Kremenchuk, nella regione di Poltava nell'Ucraina centrale, è stato colpito il centro commerciale Amstor, a 300 metri dalla stazione ferroviaria. Lo ha riferito la viceministra degli Esteri di Kiev Emine Dzhaparova, citata dall'Ukrainska Pravda, secondo cui all'interno c'erano molte persone che si erano recate a fare acquisti in un supermercato. L'edificio, ha aggiunto, non ha nulla a che fare con "l'azione militare" delle forze ucraine

