Quando lo stralcio di indagini è arrivato da Firenze, la procura di Milano aveva già aperto un fascicolo sulla presunta concorsopoli lombarda. Così, mettendo insieme i pezzi, i pm hanno compreso il senso delle chat sequestrate che erano sulla loro scrivania. «Due tuoi professori non si sono mica… Sono ancora ben presenti all'interno del concorso… Ecco, siccome c'è anche l'altro in ballo, cioè non vorrei interferenze spiacevoli sulle due procedure…», diceva intercettato il rettore della Statale di Milano, Elio Franzini al rettore dell'università San Raffaele, Felice Enrico Gherlone.

Al centro della discussione, un posto da professore di prima fascia in Urologia all'ospedale San Paolo, a tavolino destinato, per l'accusa, a Bernardo Maria Cesare Rocco. Così ieri, entrambi i rettori sono stati rinviati a giudizio dal giudice Cristian Mariani, assieme a Francesco Montorsi, ordinario di Urologia del San Raffaele, Marco Carini, ordinario di Urologia all'Università di Firenze, e al direttore del Dipartimento Scienze della Salute alla Statale, Stefano Centanni.

Nel processo, che si aprirà il 5 luglio, sono accusati a vario titolo di corruzione, turbativa d'asta e falso dai pm Carlo Scalas e Bianca Maria Baj Macario. «Ho sempre operato per difendere esclusivamente il bene dell'università e della sanità pubbliche – ha dichiarato Franzini – dimostrerò nelle opportune sedi istituzionali la correttezza delle mie azioni e la totale mancanza di interessi privati che le hanno guidate».

Il concorso da ordinario al San Paolo, per l'accusa nell'interesse del fiorentino Carini, era stato bandito dal rettore della Statale l'8 luglio del 2020, senza prima interpellare il Collegio dei professori ordinari di Urologia di Milano, scatenando la «rivolta» di una ventina dei suoi membri. Che avevano «deciso di fare ostruzionismo a questo modo di procedere, presentando tutti la domanda per quella posizione».

Alla fine, a risolvere la situazione, sarebbe stato per i pm un «accordo corruttivo», ricostruito tramite una delle chat sequestrate. Dopo una cena dell'ottobre del 2020, il presidente della commissione del concorso al San Paolo, Carini, e il direttore Centanni si sarebbero messi d'accordo con Montorsi, per far bandire entro sei mesi un posto «gemello» da ordinario di Urologia all'ospedale San Donato.

Una procedura che doveva essere gestita dalla stessa commissione giudicatrice presieduta da Carini, che avrebbe, questa volta, garantito la vittoria del candidato indicato dal professore Montorsi: Luca Carmignani. Solo dopo il nuovo bando al San Donato, Montorsi avrebbe ritirato la domanda presentata per il posto al San Paolo e convinto gli altri candidati a seguirlo.

Nascevano, però, alcuni problemi. A partire dal fatto che la legge vieta che la stessa commissione possa giudicare un nuovo bando se non sono passati sei mesi dal primo. Non solo. Al momento della pubblicazione del concorso per il San Donato, dieci dei candidati che si erano inizialmente presentati non avevano ancora ritirato la domanda per la procedura al San Paolo. E tra loro c'era proprio Montorsi.

Montorsi informa via sms Gherlone di aver rinunciato alla candidatura, così come farà anche Briganti. Nei giorni successivi Centanni e Franzini continuano a chattare: «A questo punto facciamo una grande festa». Centanni: «E poi diciamo di portare il Dom Pérignon ovviamente». «Dom Pérignon in calici». Fin qui le accuse, respinte dagli imputati. Che spiegheranno le loro ragioni a processo.

