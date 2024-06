3 giu 2024 12:54

“DURANTE I MIEI TOUR ELETTORALI UN SIGNORE, PER DARMI IL VOTO, MI HA CHIESTO DEI BUONI BENZINA” – ISMAELE LA VARDERA FA LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA: IN SICILIA LA GENTE ALLA CANNA DEL GAS VA A VOTARE SOLO SE RIESCE A METTERSI IN TASCA QUALCOSA – “È ASSURDO PERCHÉ DENOTA CHIARAMENTE COME LA POLITICA SICILIANA ABBIA ABITUATO IL POPOLO AD AVERE QUALCOSA IN CAMBIO PER ESSERE VOTATI…”