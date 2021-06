9 giu 2021 16:57

“EITAN SA QUANTO È ACCADUTO A LUI E AI SUOI GENITORI” – IL BIMBO DI 5 ANNI, UNICO SOPRAVVISSUTO DELLA TRAGEDIA DELLA FUNIVIA MOTTARONE STRESA, SI STA RIPRENDENDO ED È SEGUITO DA MEDICI E PSICOLOGI CHE GLI HANNO FATTO CAPIRE COSA È SUCCESSO ALLA SUA FAMIGLIA – IL PICCOLO RIMARRÀ ANCORA A LUNGO IN OSPEDALE PER CURARE LE FERITE FISICHE E MENTALI, MA PER LUI SI PROSPETTA UN FUTURO IN ISRAELE…