“ELODIE È LA CLASSICA DIVA” – DITE ALLA REGINETTA DEL QUARTACCIO CHE AURELIO DE LAURENTIIS LE HA MESSO GLI OCCHI ADDOSSO: “È UNA DONNA BELLISSIMA CON UNA GRANDE PERSONALITÀ. LEI È PERFETTA PER FARE L’ATTRICE. A NOI MANCA NEL CINEMA IL DIVISMO. LEI È STRAORDINARIA. DOBBIAMO PENSARE A QUALCOSA...”

Estratto dell'articolo di www.lastampa.it

aurelio de laurentiis 1

Aurelio de Laurentiis è rimasto stregato da Elodie dopo l’esibizione della cantante che, la scorsa domenica, è stata ospite insieme a Marco Mengoni dell’ultima puntata di Che tempo che fa per presentare il singolo estivo: Pazza Musica.

Il produttore cinematografico ha speso parole di stima per l’artista, defininendola perfetta per il cinema, una diva come non se ne vedono d’anni: «Ti parlavo di Elodie, è una donna bellissima, una donna con una grande personalità.

elodie

Secondo me lei è perfetta per fare l’attrice – ha detto il presidente del Napoli e produttore cinematografico –. A noi ci manca nel cinema il divismo. Lei è la classica diva. Lei è straordinaria. Dobbiamo pensare a qualcosa».

elodie in versace e gioielli tiffany & co. aurelio de laurentiis elodie copia elodie 4 elodie 3 elodie terza serata sanremo 2023 1 elodie 2 elodie elodie 1 elodie look serata dei duetti elodie in concerto al mediolanum forum di assago 4 elodie elodie foto di bacco (4) elodie foto di bacco (5) elodie concerto al mediolanum forum di assago 2 elodie in concerto al mediolanum forum di assago 7 elodie in concerto al mediolanum forum di assago 6