9 apr 2023 13:50

“ELON MUSK FA SPESSO CONSIDERAZIONI SULLA DENATALITÀ IN ITALIA. HA MOLTO A CUORE IL NOSTRO PAESE” – ANDREA STROPPA, L’ANALISTA INFORMATICO ED EX HACKER 29ENNE “AMICO” DEL CEO DI TWITTER: “HA FATTO UN PARALLELO CON L’IMPERO ROMANO. SE NON DIAMO SPAZIO AI GIOVANI NON ANDIAMO DA NESSUNA PARTE, LUI FA LAVORARE RAGAZZI DI 20 E 30 ANNI E NON CERTO IN MAGAZZINO. SI ISPIRA A ENRICO FERMI, CHE A 23 ANNI ERA GIÀ PROFESSORE UNIVERSITARIO. BISOGNEREBBE TORNARE AI TEMPI DI VIA PANISPERNA..."