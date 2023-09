6 set 2023 09:12

“LE ENTRATE PUBBLICITARIE IN CALO SU X? COLPA DEGLI EBREI” – ELON MUSK NON SA PIÙ CHE CAGATE INVENTARSI PER GIUSTIFICARE IL CROLLO DEGLI INTROITI DELLA PIATTAFORMA E MINACCIA DI FARE CAUSA ALL'ANTI DEFAMATION LEAGUE: “CHE IRONIA. SEMBRA CHE NON ABBIAMO ALTRA SCELTA CHE CITARLI IN GIUDIZIO PER DIFFAMAZIONE” – IL TWEET STA SCATENANDO UN POLVERONE VISTO CHE L’ADL È L’ORGANIZZAZIONE EBRAICA MONDIALE NOTA PER BATTERSI CONTRO I RIGURGITI ANTISEMITI…