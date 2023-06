“ER CICCIONE”, “IL BRIGANTE” E “MEZZA RECCHIA”, NON SONO I PROTAGONISTI DI UN FILM DI ALBERTO SORDI MA I NARCOS DEL TUFELLO – A ROMA IL 46ENNE MARCO CANALI (“MEZZA RECCHIA”), GAMBIZZATO A FEBBRAIO DA FABIO SALANDRI (“ER CICCIONE”, AMICO DI ACHILLE LAURO) E MARCO ANTONIUCCI (“IL BRIGANTE”), SI VOLEVA VENDICARE MA È STATO ARRESTATO. LA POLIZIA HA PERQUISITO CASA DI CANALI DOVE HA TROVATO UNA PISTOLA E 5500 EURO. HA PROVATO A LANCIARE L'ARMA DALLA FINESTRA MA IN GIARDINO C’ERANO ALTRI POLIZIOTTI – LA LITE VIA CHAT: “IMPARATE A STA PE’ STRADA, QUESTE SI CHIAMANO INFAMITÀ..."

Era pronto a vendicarsi: “Voglio er ciccione". Marco Canali, il 46enne del Tufello gambizzato lo scorso 22 febbraio, dopo l’agguato, si era armato. Temeva di essere colpito di nuovo. O forse voleva restituire con gli interessi il torto subito. A far saltare i suoi piani, però, sono stati i poliziotti del distretto Fidene Serpentara che la scorsa settimana hanno arrestato i suoi aggressori, Marco Antoniucci e Fabio Salandri, er Ciccione del Tufello.

Mentre lunedì ad essere tratto in arresto è stato lo stesso Canali. In casa sua gli agenti hanno trovato 5500 euro e una pistola rubata, che l’uomo ha provato a lanciare dal terrazzo durante la perquisizione. Sperava di farla franca, invece a raccoglierla in giardino c’erano altri poliziotti.

Lo sfondo è quello di una faida tra pusher del quartiere per debiti di droga. Quando Canali, 47 anni, era stato gambizzato non aveva fornito nessuna collaborazione agli inquirenti: “Erano due uomini incappucciati”. Invece Antoniucci e Ciccione, rispettivamente di 37 e 46 anni, si erano presentati a casa sua a volto scoperto, come emerge dalle carte dell’inchiesta, che ricostruisce anche le ore precedenti all’agguato.

I tre avevano litigato poche ore prima in chat. E Canali era furioso. Contro Antoniucci, che su Facebook si faceva chiamare Marketto Brigante, aveva usato toni di minaccia: “imparate a sta pe’ strada…Io non temo nessuno. Tuo cugino m’ha rubato 500 euro l'ultima volta che mi sono allontanato da qui qualche anno fa. Sai come se chiamano ste cose? Infamità. Voglio er ciccione”. […]

Poche ore dopo la lite, Brigante e il Ciccione si sono presentati a casa sua, in via Monte Tabullo a volto scoperto. Prima hanno suonato al citofono, poi alla porta. Una volta dentro Salandri ha fatto segno alla fidanzata di Canali di fare silenzio con un dito sulla bocca. I due si sono diretti in camera da letto dove si trovava Canali: «i soldi dove stanno». E hanno sparato sulle gambe dell’uomo. […]

