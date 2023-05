“ERA UN 'RETREAT', NON UNA VACANZA. IL POST DI GIORGIA È STATO DECONTESTUALIZZATO” – LA SUPERCAZZOLA DELLA COPPIA DI CHEF-INFLUENCER VEGANE CHE HA ORGANIZZATO IL RITIRO A IBIZA DOVE ERA PRESENTE GIORGIA SOLERI - LA FIDANZATA DI DAMIANO DEI MANESKIN ERA FINITA NELLA BUFERA PER UN POST DOVE HA DEFINITO LA SUA VACANZA “UN ATTO POLITICO” – “QUESTI RITIRI SONO OCCASIONI DI TRASFORMAZIONE INTERIORE ATTRAVERSO LA CONDIVISIONE, I DIALOGHI, I CANTI E LO YOGA" (INSOMMA, 'NA FATICA...)

francesca fariello e chiara ratti 3

[…] «Quello che non è emerso dal post di Giorgia Soleri è che quello a cui ha partecipato è un retreat, non una vacanza». Con queste parole Cibosupersonico, il duo molto seguito sui social che si occupa di alimentazione vegana e sostenibilità ambientale, cerca di far chiarezza dopo la bufera scoppiata sull’influncer che ha definito «un atto politico» il suo viaggio a Ibiza […]

«Quel post andava contestualizzato», riconoscono Francesca Fariello e Chiara Ratti – che sono state al ritiro con Soleri a Ibiza […] Al ritiro erano presenti 15 donne, «tutte con storie dure e importanti che sono state condivise, storie di malattia e con corpi non conformi», […]

il post di giorgia soleri sulla sua vacanza a ibiza

in questi retreat «si lavora fisicamente ed emotivamente per 5/6 ore al giorno. Si aprono discorsi profondi. Quel post è il frutto di dialoghi e dibattiti che sono stati aperti in quei giorni a Ibiza». Il retreat è un incontro tra un numero ristretto di persone, […] Lo stesso duo Cibosupersonico, che organizza ritiri da 6 anni, in alcuni video diffusi nei giorni scorsi racconta come si sviluppano i ritiri: «Sono occasioni di trasformazione interiore, attraverso la condivisione, i dialoghi, i canti e lo yoga». Non manca però chi nei commenti attacca il duo.

