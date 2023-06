6 giu 2023 18:46

“ERA INUTILE IMPEGNARSI NEL RECITARE NEI FILM MARVEL” – ANTHONY HOPKINS, DOPO ESSERSI MESSO IN TASCA SVARIATI MILIONI PER INTERPRETARE RE ODINO, ORA SPUTA NEL PIATTO IN CUI HA MANGIATO: “MI HANNO FATTO INDOSSARE UN'ARMATURA, MI HANNO ATTACCATO UNA BARBA. MI HANNO DETTO: 'SIEDITI SUL TRONO, URLA UN PO'. MA SE SEI SEDUTO DI FRONTE A UNO SCHERMO VERDE, NON HA SENSO RECITARE LA PARTE” – MA PER I DINOSAURI DI HOLLYWOOD I FILM MARVEL SONO UN'OCCASIONE GHIOTTA PER FARE SOLDI E… - VIDEO