22 gen 2022 10:30

“ERA MOLTO ATTENTO. SONO SORPRESA CHE SIA MORTO PER COVID” – LA TRISTE FINE IN SOLITUDINE DI ANDRÉ LEON TALLEY, IL PIONIERE DELLA MODA MORTO PER IL VIRUS A 73 ANNI: HA VISSUTO GLI ULTIMI ANNI RINTANATO NELLA VILLA IN UN SOBBORGO DI NEW YORK, TERRORIZZATO ALL’IDEA DI POTERSI CONTAGIARE – IL RACCONTO DI UNA VICINA: “SONO ANDATA DA LUI, MI HA APERTO LA PORTA CON LA MASCHERINA E MI HA CHIESTO DI LASCIARGLI IL LIBRO CHE GLI AVEVO PORTATO NEL PATIO” – “GQ” PARLA DI MORTE PER INFARTO, MA UN AMICO…