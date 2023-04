“ERA PIÙ FORTE DI ME: VOLEVO A TUTTI I COSTI FOTO NUOVE. ERA DIVENTATA UNA DROGA” – UN 49ENNE EX DIPENDENTE DELLE POSTE È STATO ARRESTATO A MARINO, IN PROVINCIA DI ROMA: NEL SUO COMPUTER C’ERANO MIGLIAIA DI FOTO E VIDEO PEDOPORNOGRAFICI, TRA CUI ANCHE ALCUNE IMMAGINI CHE RITRAEVANO LA NIPOTINA DI SETTE ANNI SENZA VELI…

Estratto da www.repubblica.it

pedopornografia

Aveva archiviato 1371 fotografie e 118 video pedopornografici sul proprio computer con precisione certosina: aveva creato una banca dati fatta di cartelle e sottocartelle, conservando ogni immagine in base all'età dei minori e alla pratica sessuale, 'Zoo', 'Chabby', 'Bdsm'. Ma anche '11 yo', '12 yo', cioè 11, 12 anni e via di seguito. Una vera e propria emeroteca fai da te della pedopornografia. E tra la mole di foto c'erano anche quelle fatte in casa e che ritraevano la nipotina di sette anni senza veli: fotografata mentre si spogliava in camera da letto.

foto pedopornografiche 1

A scoprirlo erano state le forze dell'ordine, che il 20 marzo scorso avevano eseguito una perquisizione in casa dell'indagato, un 49enne ex dipendente delle Poste, a Marino, in provincia di Roma. L'uomo era stato arrestato in attesa del processo. Lunedì il tribunale di Roma lo ha condannato in primo grado a cinque anni di reclusione con l'accusa di detenzione e realizzazione di materiale pedopornografico.

Le immagini, includevano "rapporti sessuali tra minori, anche molto piccoli". Nel corso dell'udienza, riporta Il Messaggero, l'uomo si è detto pentito. "Sono pentito per quello che ho fatto - dice - ma c'è stato un momento in cui sentivo di non riuscire più a controllarmi".

pedopornografia 2

Come se fosse preda di una vera e propria dipendenza. "Era più forte di me - continua - volevo a tutti i costi foto nuove, video: era diventata una droga". […]

pedopornografia 1