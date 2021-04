“ERA IL RE DELLE BATTUTE”, “POTEVA CATTURARE QUALSIASI PUBBLICO, ANCHE PERCHÉ NON SAPEVI MAI COSA AVREBBE DETTO” – CON UN DUE DICHIARAZIONI QUASI IN SIMULTANEA, MA RIGORAMENTE SEPARATE, WILLIAM E HARRY RICORDANO NONNO FILIPPO CONSIDERATO DA ENTRAMBI UNA GUIDA E UN SOSTEGNO DOPO LA MORTE DELLA MAMMA – IN TANTI SPERANO CHE IL LUTTO POSSA RIAVVICINARE I DUE FRATELLI, MA POTREBBE ANCHE ESSERE UNA TREGUA PER POI TORNARE AI LORO SCAZZI…

Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

il principe filippo e william

Un nonno spiritoso, il padrone del barbecue, una guida, un esempio. Dopo il ricordo dei figli, la parola è passata ieri ai nipoti William e Harry, uniti - nonostante le recenti divergenze - nell' affetto, l' ammirazione e la gratitudine verso il principe Filippo. Il lutto è capace di ricompattare le famiglie e i reali britannici non fanno eccezione: in vista del funerale del duca di Edimburgo, Harry è tornato da Los Angeles. C' è chi spera che la riunione permetta di attenuare i dissapori.

I due figli di Carlo e Diana non hanno risparmiato gli elogi al nonno, che è stato loro vicino nei «giorni di gioia così come durante le difficoltà». Un riferimento probabilmente al ruolo di Filippo dopo la morte di Diana. Fu lui ad insistere che i nipoti, ad appena 15 e 12 anni, seguissero il feretro a piedi - «altrimenti un giorno ve ne pentirete», avrebbe detto di fronte ai dubbi di WIlliam - lui ad incoraggiarli a dedicarsi allo sport, a trascorrere il più tempo possibile all' aria aperta, a dare un senso alle loro vite.

il principe filippo con harry

Due fratelli, due toni: formale, seppur sentito, William, che un giorno erediterà il trono, che ha definito il nonno «un uomo straordinario, come la generazione cui apparteneva», il cui ruolo è stato fondamentale nel sostenere la regina e che in un secolo di vita ha dimostrato «saggezza, onore e grande umorismo».

Era, ha detto William, «il re delle battute», alcune certamente più fortunate di altre.

«Mi ritengo fortunato di avere avuto non solo il suo esempio come guida, ma anche la sua presenza costante nella mia vita adulta». Filippo, ha aggiunto, è stato un bisnonno eccezionale e i suoi figli serberanno il ricordo di quando «andava a prenderli in calesse», forte di un «senso dell' avventura e di un umorismo birichino». Lui e la moglie Catherine continueranno a fare ciò che avrebbe voluto ed «appoggiare la regina negli anni che verranno».

il funerale di diana

Con un intervento quasi simultaneo - il tempismo lascia pensare che i due fratelli si siano coordinati - il principe Harry ha aggiunto che Filippo «è sempre stato un uomo autentico, fedele ai suoi valori» e dotato di «uno spirito arguto». «Con il suo fascino era in grado di catturare qualsiasi pubblico, anche perché non sapevi mai cosa avrebbe detto». Verrà ricordato, ha sottolineato, per il ruolo ufficiale accanto alla regina, «ma per me, come per tutti coloro che nel dolore di quest' ultimo anno hanno perso una persona cara, sarà sempre mio nonno».

la famiglia windsor matrimonio harry e meghan

Se per Filippo, stando al biografo ed amico Gyles Brandreth, l' intervista di Harry e Meghan con Oprah è stata «una follia», la decisione di trasferirsi negli Usa, seppur «ingenua», rientrava nel loro diritto. «È la loro vita».

A Windsor, Elisabetta continua a ricevere le visite dei famigliari - Harry per via del virus trascorrerà la settimana in isolamento - e finalizzare i preparativi per il funerale, i cui dettagli verranno resi noti giovedì.

