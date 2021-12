“ERI BELVAMAN, VOLEVI ESSERE RE, L’INTERVENTISTA RADIOFONICO PER ECCELLENZA” – GIUSEPPE CRUCIANI RICORDA MAURO DA MANTOVA, CARROZZIERE NO VAX DE "LA ZANZARA" UCCISO DAL VIRUS - “ERA UNA TESTA DURA. AVEVA DECISO DI CAMPARE IN UN CERTO MODO, NESSUNO LO AVREBBE FERMATO E LA NOSTRA GRANDE COMUNITÀ GLI VOLEVA BENE NONOSTANTE LE SUE STORTURE, LE SUE TEORIE, I SUOI UMORI” - POCHI GIORNI PRIMA DEL RICOVERO AVEVA RACCONTATO DI AVER FATTO "L'UNTORE CON MASCHERINA ABBASSATA" IN UN SUPERMERCATO…

Dal profilo Instagram di Giuseppe Cruciani

mauro da mantova 19

Mauro non c’è più. Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente. Era una testa dura, e quella maledetta settimana è stata forse fatale. Aveva deciso di campare in un certo modo, nessuno lo avrebbe fermato e la nostra grande comunità gli voleva bene nonostante le sue storture, le sue teorie, i suoi umori.

Conservo nel cuore tutti i tuoi messaggi di insulti, le contumelie e le lunghe conversazioni al telefono quando eri più calmo. Eri Belvaman, volevi essere Re, l’interventista radiofonico per eccellenza, eri felice quando qualcuno ti riconosceva per strada e ti chiedeva un selfie. Eri, sei, Mauro da Mantova. Ti abbiamo preso in giro, ci hai insultato, ce ne siamo dette di tutti i colori fino alle soglie di un tribunale, ma ci siamo divertiti come mai nella vita. E oggi ho ricevuto un colpo al cuore. Prevale il vuoto, nell’anima, e penso a quello schermo in radio dove non ci sarà più scritto: Mauro da Mantova, vuole intervenire. Ciao Maurone, ovunque tu sia

MORTO MAURO DA MANTOVA

Da liberoquotidiano.it

MAURO DA MANTOVA

È morto Mauro da Mantova, ieri lunedì 27 dicembre a Verona. Come ormai noto ai più, era un assiduo "interventista", così come lui si auto-definiva, de La Zanzara, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Mauro Buratti, carrozziere di Borgo Trento, si è spento a 61 anni, ucciso dal coronavirus dopo un lungo ricovero in terapia intensiva.

Chi segue La Zanzara conosce le folli teorie di Mauro: in primis, il Covid non esiste. No-vax convinto, pochi giorni prima del ricovero aveva raccontato di aver fatto "l'untore con mascherina abbassata" in un supermercato, il tutto mentre aveva la febbre, così come sosteneva il diretto interessato.

Era anche apparso un video, girato con un telefonino da una coppia che lo aveva incrociato in un supermercato nel Milanese, proprio poco prima del suo ricovero.

mauro da mantova 6

Queste, però, soltanto le ultime follie di Mauro Da Mantova, che sui social si faceva chiamare "Belvaman". Negli anni infatti si è "distinto" per le sue sparate antisemite, per quelle contro Carlo De Benedetti (dal quale era ossessionato), Mario Monti e chi più ne ha più ne metta. Complottista convinto e a tutto tondo, sosteneva anche che David Parenzo fosse figlio di Riccardo Schicchi. Va da sé, una clamorosa panzana.

mauro da mantova 7 mauro da mantova 3 mauro da mantova 2 david parenzo e mauro da mantova mauro da mantova 4 mauro da mantova 5