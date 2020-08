“ERO INGENUA, AI CARAIBI NON MI SONO DIVERTITA” – TRA I NOMI DELLA RAGAZZE CHE SONO VOLATE SULL’ISOLA DEL PEDOFILO JEFFREY ESPTEIN COMPARE ANCHE QUELLO DI CLEMENTINE HAMBRO, LA PIÙ PICCOLA DELLE DAMIGELLE ALLE NOZZE DI CARLO E DIANA – ALL’EPOCA AVEVA 23 ANNI E, DOPO UN VIAGGIO DI LAVORO, VOLÒ UNA SECONDA VOLTA SUL JET DEL PORCONE CHE LA PORTÒ A LITTLE ST. JAMES ISLAND PER UN VIAGGIO DI PIACERE: “NON CONOSCEVO NESSUNO E…”

Tra i nomi delle ragazze presenti nella villa degli abusi del milionario americano Jeffrey Epstein compare ora un nome noto nell’alta società britannica, quello della 44enne Clementine Hambro, detta “Clemnie”.

Aveva 23 anni, non era minorenne, all’epoca del viaggio a Little St. James Island, proprietà privata del finanziere suicidatosi nel carcere di New York il 10 agosto scorso, ma il nome di Clamnie (venuto fuori dopo che sono stati resi noti i registri di volo dei jet privati) è di quelli che fanno rumore all’interno dell’inchiesta americana sul caso Epstein. Tanto che alla sua storia il tabloid britannico Daily Mail dedica la prima pagina di oggi e raccoglie le sue dichiarazioni in merito.

La pupilla di Lady D

Miss Hambro era la più piccola delle damigelle di nozze al matrimonio di Carlo e Diana d’Inghiterra, nel 1981. Quella che, nella celebre foto del bacio degli sposi dal balcone di Buckingham Palace, ha il dito in bocca e l’aria annoiata. Naturale che fin da piccolissima frequentasse case e palazzi delle famiglie inglesi che contano: il suo bisnonno era Sir Winston Churchil e la sua educatrice nell’elitaria scuola materna Pimlico di Londra era una giovanissima Lady D.

Dopo aver vissuto per un periodo negli Stati Uniti - dove ha fatto in tempo a frequentare una scuola di recitazione, lavorare come attrice e come impiegata in una casa d’aste, chiudere la relazione con un finanziere americano a pochi giorni dalle nozze - Clementine Hambro è tornata nella madrepatria e si è sposata con Orlando Fraser (uno dei sei figli di Lady Antonia Fraser, celebre storica e moglie di Harold Pinter) da cui ha avuto quattro figli. E ora è un attiva autrice di testi di giardinaggio.

Il suo nome tra i passeggeri del jet di Epstein

Il nome di Clamnie Hambro risulta, per due volte, nell’elenco dei passeggeri che hanno volato a bordo dei jet privati di Jeffrey Epstein. In entrambe le occasioni era stata ospite nelle lussuose ville dove, in base all’inchiesta, Epstein abusava di ragazze minorenni assieme ad altri amici e con la complicità della ex fidanzata e socia Ghislaine Maxwell. Una di queste ville era a Little St James nelle Isole Vergini.

«Ai Caraibi non mi sono divertita»

Al Daily Mail Clamnie Hambro ha raccontato le circostanze dei due soggiorni precisando però di non aver mai subito alcun abuso e neppure di avervi assistito. All’epoca dei viaggi, nel 1999, miss Hambro aveva 23 anni e lavorava per la casa d’aste Christie’s a New York. Il primo viaggio, da New York a Santa Fe, in Nuovo Messico, dove Epstein aveva acquistato un ranch, era stato per motivi lavoro, racconta lei: con altre colleghe doveva visionare la nuova dimora e discutere su quali opere d’arte il milionario avrebbe acquistato.

Il secondo viaggio, invece, quello nell’isola caraibica era stato un invito personale, di piacere. Ma di piacevole, forse, c’era stato poco in quel soggiorno, se Hambro si è sentita in dovere di precisare: «Non conoscevo nessuno, non mi sono divertita e così non ci sono mai più tornata».

Stiamo parlando delle proprietà caraibiche di Epstein finite sotto inchiesta anche da parte dei procuratori delle stesse Isole Vergini: nelle ville del milionario si praticavano abusi di ogni genere ai danni di giovani donne e bambine di 13 anni. Epstein e gli amici portavano le ragazze alle Vergini, quindi le spostavano in barca o in elicottero nella proprietà di Little St. James, secondo l’accusa, proprio per agire indisturbati.

«Ero giovane e ingenua»

Miss Hambro nega di aver visto o subito abusi nelle circostanze dei suoi viaggi ma non difende Epstein: «Sono stata molto fortunata» ammette. «Ora so cosa è successo su quell’isola. il mio cuore va a coloro che sono state abusate da lui e confido che ottengano la giustizia che meritano». Nel suo discorso, la pronipote di Churchill dichiara anche: «Ero giovane e ingenua, non immaginavo cosa sarebbe successo».

I testimoni degli abusi

Molti dei dettagli sugli abusi di Epstein e sul ruolo “organizzativo” avuto dalla sua socia Ghislaine Maxwell sono venuti fuori dopo che la giudice federale americana Loretta Preska ha tolto i sigillo ai documenti dell’inchiesta: Ghislaine, che nega ogni coinvolgimento, sarebbe stata la vera regista del circolo di abusi sessuali e pedofilia di Epstein.

Tra le carte ci sono anche scambi di mail tra Maxwell ed Epstein e i registri di volo del jet privato del magnate. In aggiunta, nel dossier ci sono anche le deposizioni in cui Virginia Giuffre , principale teste nel processo contro Epstein, ha descritto gli abusi subìti e quelli a cui ha assistito ed è anche una delle accusatrici del principe Andrea d’Inghilterra, sodale di Epstein: la donna riferisce di aver visto il magnate e Maxwell partecipare a sesso di gruppo con ragazze giovanissime — «direi di età compresa tra i 15 e i 21 anni», si legge in una delle testimonianze — sull’isola privata del consulente finanziario ai Caraibi. Ma i nomi presenti nei registri dei voli potrebbero rivelare ancora molte sorprese circa le frequentazioni del miliardario pedofilo.

