12 gen 2024 16:26

“ERO STRESSATA DAL SUPERBONUS” – GIULIA LAVATURA, LA 41ENNE CHE SI È LANCIATA DAL NONO PIANO E HA PORTATO CON SÉ LA FIGLIA, MORTA PER LA CADUTA, ERA OSSESSIONATA DAI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN UNA VILLETTA DI FAMIGLIA. TEMEVA DI NON OTTENERE LE AGEVOLAZIONI – NELL'INTERROGATORIO ALL'OSPEDALE BUFALINI, DOVE È PIANTONATA IN STATO DI ARRESTO, HA RACCONTATO: “600 MILA EURO ERANO TROPPI PER ME, ANCHE MIA FIGLIA SAREBBE STATA INDEBITATA E IO NON POTEVO LASCIARLA IN QUESTA SITUAZIONE…”