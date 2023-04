“ESCO CON QUESTO RAGAZZO DA DUE MESI, POTREBBE ESSERE QUELLO GIUSTO” – FERMI TUTTI: EMILY RATAJKOWSKI RIVELA DA QUANDO SLINGUAZZA HARRY STYLES E IN POCHI SI ACCORGONO CHE, NELLO STESSO PERIODO, SI FOTOGRAFAVA SENZA MUTANDE INSIEME A ERIC ANDRÈ, NUDO E RIVERSO SU UN DIVANO – LA FOTO È STATA PUBBLICATA DAL COMICO NEL GIORNO DI SAN VALENTINO, MA PARE CHE LEI SI STESSE DANDO DA FARE SU DUE FRONTI…

DAGONEWS

il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 11

Emily Ratajkowski ha rivelato di uscire segretamente con Harry Styles da due mesi, confessando che potrebbe essere "quello giusto".

Parlando al podcast “Going Mental” con Eileen Kelly, Emily, 31 anni, si è lasciata sfuggire che vede Harry dall'inizio di febbraio e spera che la loro storia d'amore possa durare a lungo. Ma rimane un piccolo dettaglio: come mai posava con le chiappe al vento insieme a Eric Andrè. Il comico aveva pubblicato una loro foto insieme quasi a ufficializzare la relazione nel giorno di San Valentino. Ma, qualche giorno dopo, è arrivata la rottura.

emily ratajkowski ed eric andre 14

Ora rivela di aver iniziato a frequentare Harry Styles, prima di quella data: «Ho iniziato a uscire con qualcuno che penso mi piaccia, è diverso. È fantastico. Cosa cerco in un partner? Mi piace qualcuno che sia molto indipendente. Penso che per me sia molto importante perché ho una vita piena. Spero che uscire con qualcuno che ha una vita possa prevenire i problemi che avevo prima».

Emily è stata filmata mentre baciava appassionatamente Harry la scorsa settimana dopo un concerto dell'ultima tappa dei suoi concerti.

«Vengo sempre fotografata con qualcuno e questo succede anche alla seconda uscita – racconta Emily - Se esci con più persone contemporaneamente, è piuttosto brutale quando si svegliano e dicono: 'Ti vedo solo da due giorni'. Non che io debba preoccuparmi, ma ha reso tutto molto complicato e mi ha dato molta ansia».

emily ratajkowski 3

Emily ha rivelato di essere andata in terapia per smettere di frequentare uomini sbagliati prima di incontrare Harry: «Sono stata attratta da un tipo specifico di partner prima di andare in terapia. Ora sento di non essere così attratta dallo stesso tipo di persona. Non mi piacciono molti uomini. Non vado agli appuntamenti se non sono sicura. Ho scoperto che gli uomini – almeno i ragazzi che sono attratti da me – dicono sempre che amano le superdonne, una donna di successo e tutte queste cose. Dicono che è quello che vogliono. Ma iniziano la relazione e iniziano ad avere problemi con la mia vita. Si sentono evirati e sono pieni di risentimento. Questa è stata la mia esperienza».

Parlando della separazione dal suo ex marito lo scorso giugno, Emily ha detto che lo stress le ha fatto perdere peso in modo malsano: «Sono diventata davvero magra perché non stavo bene. Ho provato a prendere antidepressivi perché ero sicura che qualcosa non andava in me. Dal momento in cui nasciamo, alle donne viene insegnato a trovare un partner che ti completi. Avevamo appena avuto un figlio, quindi è stato davvero difficile per me andarmene. Oggi ho ripreso più chili di quanti non ne avessi addosso prima. Ed è così bello avere di nuovo un culo e un buon rapporto con il cibo».

emily ratajkowski alle isole cayman emily ratajkowski alle isole cayman il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 8 il culo di emliy ratajkowski emily ratajkowski ed eric andre 12 emily ratajkowski ed eric andre 13 emily ratajkowski ed eric andre 2 emily ratajkowski ed eric andre 7 emily ratajkowski emily ratajkowski ed eric andre 9 emily ratajkowski ed eric andre 8 il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 10 emily ratajkowski 1 emily ratajkowski 2 emily ratajkowski 4 il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 1 il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 2 il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 3 emily ratajkowski il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 7 il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 5 il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 4 il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 6 il bacio tra harry styles e emily ratajkowski 9