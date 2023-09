“ESSERE DIVORZIATI A 30 ANNI È CHIC” – EMILY RATAJKOWSKI, DOPO AVER SFANCULATO IL MARITO “TRADITORE” ACCUSATO DI MOLESTIE SU UNA 17ENNE, È DIVENTATA UNA PALADINA DELLE SCOPATE SENZA IMPEGNO: “NON C’È NIENTE DI MEGLIO CHE AVERE 30 ANNI, AVER GIÀ PROVATO LA FAVOLA DEL MATRIMONIO E REALIZZARE CHE FORSE NON È COSÌ BELLO COME CI VOGLIONO FAR CREDERE…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giulia Turco per www.fanpage.it

EMILY Ratajkowski

Emily Ratajkowski si sta godendo il meglio dei suoi 30 anni, nonostante il divorzio dello scorso anno. La top model americana è intervenuta con un video sui social con il quale ha voluto condividere una riflessione: essere una giovane donna e avere alle spalle al divorzio non è nulla per cui abbattersi o disperarsi, anzi, è decisamente chic.

"Mi sembra che un sacco di donne stiano divorziando prima di compiere 30 anni”, riflette la modella in un video pubblicato sulla sua pagina TikTok. “E da donna che si è sposata a 26 anni e si è separata da poco già di un anno, cioè a 32, vi devo dire: penso che non ci sia cosa migliore”, continua.

“Se avere vent’anni è come essere costantemente in conflitto, non c’è niente di meglio che avere 30 anni, sentirsi ancora attraenti, magari avere un po’ dei propri soldi ancora da parte per poter pensare a cosa si vuol fare con la propria vita, aver già provato la ‘favola’ del matrimonio e realizzare che forse non è così bello come ci voglio far credere.

emily ratajkowski

Eppure hai ancora tutta la tua via davanti”, conclude, con un messaggio che vuole essere di incoraggiamento per chi sente di aver fallito dopo la fine di un amore importante. “Per tutte quelle persone che sono stressate perché sono divorziate, beh, è una cosa buona, congratulazioni”.

