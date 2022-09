15 set 2022 20:20

“ESSERE GAY È PIÙ NELLA NORMA NEL CALCIO FEMMINILE” - BETH MEAD, STAR DELLA NAZIONALE INGLESE DI CALCIO, PARLA DELLA SUA SESSUALITÀ E RIVELA LA SUA RELAZIONE CON LA COMPAGNA DI SQUADRA DELL’ARSENAL, VIVIANNE MIEDEMA: “SIAMO COME LA NUOVA POSH SPICE E DAVID BECKHAM DEL MONDO LESBO. NON MI SONO MAI DICHIARATA OMOSESSUALE, HO SOLO MESSO UNA FOTO DI ME E DELLA MIA RAGAZZA SUI SOCIAL. HO CERCATO DI RENDERLO NORMALE. MA NEL CALCIO MASCHILE È DIVERSO…”