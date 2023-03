24 mar 2023 09:25

“UN EVENTUALE CROLLO DELLA TUNISIA POTREBBE SIGNIFICARE UNA CATASTROFE UMANITARIA, CON 900 MILA RIFUGIATI” - GIORGIA MELONI LANCIA L’ALLARME A BRUXELLES PER EVITARE CHE IL PAESE NORDAFRICANO ESPLODA, SIA A LIVELLO POLITICO CHE FINANZIARIO - IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI: “LA TUNISIA HA URGENTE BISOGNO AIUTI E NON POSSIAMO PERDERE TEMPO. DIAMO 300 MILIONI SUBITO, POI VEDIAMO COME PROCEDONO LE RIFORME E NE DIAMO ALTRI 300. MA ABBIAMO IL DOVERE DI AIUTARE PERCHÉ SE SI APRE IL FRONTE TUNISINO RISCHIAMO DI AVERE NEL MEDITERRANEO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PERSONE CHE SI SPOSTERANNO"