VOLETE SAPERE QUANTO CI METTE IL VOSTRO CORPO PER DISINTOSSICARSI DALLE SIGARETTE? IL RECUPERO DI UNA CONDIZIONE CARDIOVASCOLARE PUÒ RICHIEDERE FINO A 25 ANNI - CHI HA ALLE SPALLE ALMENO UN VENTENNIO DI FUMO PUÒ QUASI DIMEZZARE IL RISCHIO DI AMMALARSI DI CUORE NEI 5 ANNI CHE SEGUONO IL GIORNO IN CUI SPEGNE L'ULTIMA SIGARETTA. MA PER ARRIVARE AD AVERE CUORE, ARTERIE E VENE SIMILI A CHI NON HA MAI FUMATO…