“FACCIO QUELLO CHE CAZZO MI PARE. SE NON TI STA BENE TI SPARO” – COSTANTINO BONAIUTI, IL DIRIGENTE DELL'ENAV CHE HA UCCISO A COLPI DI PISTOLA L’EX COMPAGNA MARTINA SCIALDONE, DA MESI VIVEVA RINCHIUSO IN CASA E COVAVA RABBIA. NELL'ARMADIO AVEVA QUATTRO PISTOLE E DUE FUCILI – SI ERA ISOLATO DOPO AVER SCOPERTO DI AVERE UN TUMORE AL POLMONE E AL CERVELLO – NATO DA MADRE ERITREA, IN UNA FAMIGLIA POVERA. DUE SORELLE S'ERANO SUICIDATE, UN FRATELLO ERA MORTO IN UN INCIDENTE – UN VICINO DI CASA: “GLI HO DETTO CHE ANDAVA TROPPO VELOCE IN GARAGE. MI HA MINACCIATO…”

Estratto dell’articolo di Andrea Ossino e Marco Carta per “la Repubblica”

costantino bonaiuti 3

[…] Brillante nella vita pubblica. Irascibile e violento di fronte a ogni tipo di rifiuto. Nel limbo di Costantino Bonaiuti, l'uomo che venerdì notte ha ucciso con un colpo d'arma da fuoco la sua ex compagna Martina Scialdone, […]

Un tumore al polmone lo aveva costretto a diversi cicli di chemioterapia. Non erano bastati, la malattia lo aveva raggiunto al cervello. Per questo aveva lasciato gli uffici di via Salaria dell'Enav, dove lavorava come ingegnere responsabile dei voli internazionali, per rifugiarsi nel suo appartamento di via Monte Grimano. Chiuso in casa, in smart working, da solo con il suo rottweiler e l'ex moglie, E. D., da cui si era separato.

costantino bonaiuti 2

Un fratello morto in un incidente stradale. Due sorelle che si sono suicidate nel giro di pochi mesi. […]

Costantino all'età di 61 anni era diventato un lupo solitario, innamorato delle armi, ossessionato dalla giovane ex, incapace di arrendersi alla decisione di quella ragazza che a 34 anni aveva capito che il suo percorso non poteva coincidere con quello dell'introverso ingegnere. I vicini del comprensorio signorile dove risiedeva nella periferia di Roma lo descrivono come un uomo «riservato», ma anche «scontroso, scorbutico e prepotente ». […]

arrivava con la sua auto, una Mercedes nera. Parcheggiava in un posto riservato e si rifugiava nella sua tana. «Andava veloce in garage. Una volta gli ho chiesto di andare più piano. Lui mi ha risposto: "Faccio quello che ca..o mi pare. Se non ti sta bene ti sparo"». […]

MARTINA SCIALDONE

Bonaiuti in casa aveva un arsenale. Quattro pistole e due fucili per la caccia custoditi con cura, in una bacheca blindata. Sapeva usare bene quelle armi. […] Lo racconta anche il report della Federazione italiana tiro dinamico sportivo, che rivela come Bonaiuti in passato fosse stato il miglior pistolero del Lazio.

Quando poteva si esercitava a Tor di Quinto, nello stesso poligono dove il mese scorso un uomo, Claudio Campiti, ha rubato una pistola con cui ha ucciso quattro persone. […]

È nel lavoro che Bonaiuti, dopo tanta fatica, era riuscito a riscattare un'infanzia difficile, fra i disagi familiari e mille complessi, come quello della pelle nera, rivela chi lo conosce.

COSTANTINO BONAIUTI

Una vita in salita, la sua. Il padre si era innamorato di una donna più giovane. Lui italiano, lei eritrea. Erano venuti in Italia negli anni '70, con otto figli al seguito. Sfamare otto bocche a Roma non è cosa semplice e i momenti di difficoltà non sarebbero mancati. Costantino Bonaiuti però si era riscattato, almeno all'apparenza. […]

omicidio MARTINA SCIALDONE omicidio martina scialdone 1 omicidio martina scialdone 2 costantino bonaiuti 1