Un fermo immagine, un uomo indicato con tanto di freccia rosa. E la scritta a caratteri cubitali: «Ladro». Peccato che quello additato su YouTube come il responsabile del furto di una bicicletta sia un tranquillo signore cinquantenne che nulla ha a che fare con la scomparsa del mezzo. Ma che nel giro di pochi giorni, da mite esercente, è diventato un malfattore sul web.

Tra l'altro non su un canale social qualunque, bensì quello del giovane tiktoker Gabriele Vagnato, 21 anni, 1,1 milioni di seguaci su Instagram, invitato a San Pietro d Papa Francesco lo scorso aprile per l'evento Seguimi e scelto da Fiorello come inviato per Viva Rai 2. [….]

Tre mesi fa si lancia in quello che lui definisce «esperimento sociale» con Mi ha rubato la bici. L'idea di Vagnato è mettere un gps sotto il sellino, lasciare il mezzo incustodito in una strada di Milano e smascherare chi se ne appropria. Per trovare un ladro interessato alla due ruote impiega un paio di giorni, poi finalmente alle 21,36 del 22 settembre (data e ora ripresi dal suo smartphone) un uomo con la felpa gialla afferra il manubrio e pedala via.

Seconda puntata: lo youtuber si lancia all'inseguimento e dice che un altro uomo è stato identificato come il ladro. E lo identifica come la persona entrata in un bar, con tanto di freccia e la scritta «Ladro» pubblicati nel video. I due però non hanno nulla in comune, se non il fatto di essere calvi.

Per il cinquantenne comincia il tormento. […] Racconta il suo avvocato Consuelo Bosisio, che ha presentato querela per diffamazione: «È stato molto male, è finito anche in ospedale, è psicologicamente a terra. L'accusa nei suoi confronti gira in rete e non riesce a difendersi».

Dopo quel video, quando andava a bere il caffè i clienti del locale si davano di gomito e mormoravano indicandolo, finché il gestore gli ha detto chiaro e tondo: «Guarda che circola un filmato nel quale si dice che hai rubato una bicicletta». Anche gli altri frequentatori si fanno avanti ed è tutto un domandare «ma cosa hai combinato? sei stato tu a prendere la bici?». […]

Dice lo youtuber: «Io mi sento molto tranquillo a livello morale, so di avere agito correttamente, gli ho garantito il massimo della privacy. Faccio il reporter in stile Iene, ho tutte le prove che ladro è proprio lui, anche se non ho la sicurezza al 100%». Il video è ancora visibile sulla pagina di Gabriele Vagnato, che continua a monetizzare sullo scambio di persona. Due filmati dell'«esperimento sociale» sono stati pixellati, mentre nell'ultimo filmato si vede ancora il cinquantenne additato con la freccia rossa. Ora la querela è sulla scrivania del pm Francesco Cajani, esperto di reati informatici.

