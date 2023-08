12 ago 2023 16:00

“FACCIO STACCARE LA TESTA A TE E ALLA TUA FAMIGLIA” – LE MINACCE DEL “GENERALE” DELLA FAMIGLIA DI NARCOS MESSICANI, SOLIS SAN ANDRES JORGE EDISSO, A UN BROKER CHE NON HA CONSEGNATO I 520 MILIONI DI PETROLIO ORDINATI DAL CARTELLO – TUTTO QUESTO ACCADE A ROMA E NON IN UNA PERIFERIA DI QUALCHE CITTÀ DEL TERZO MONDO - “IL GENERALE”, ARRIVATO NELL'URBE PER INTIMIDIRE L'UOMO, PRETENDE IL DENARO: “SARAI RESPONSABILE PER LA VITA TUA E DEI TUOI FAMILIARI” - LA VITTIMA VA DALLA POLIZIA E...