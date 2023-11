“LE FACEVA I BISCOTTI. E POI LI TAGLIAVA COL COLTELLO” – GLI UTENTI DEI SOCIAL SI DIVIDONO SU FILIPPO TURETTA, IL 22ENNE CHE HA UCCISO GIULIA CECCHETTIN: TRA CHI INSULTA LA SORELLA DELLA VITTIMA PER LA FELPA SATANISTA E CHI SE LA PRENDE CON SALVINI – TOMMASO CERNO: “UNA SOCIETÀ CHE VUOLE RISPONDERE ALL'ASSASSINIO CON LA DICOTOMIA POLITICA PATRIARCATO-KILLER È SOCIAL, VIOLENTA, BINARIA ESATTAMENTE COME IL DRAMMA CHE ABBIAMO VISSUTO…”

tweet sull omicidio di giulia cecchettin 6

Mangino Brioches

Le faceva i biscotti. E poi li tagliava col coltello.

#FilippoTuretta #GiuliaCecchettin

Tommaso Cerno

Una società che vuole rispondere all'assassinio di #GIULIACECCHETTIN con la dicotomia politica patriarcato-killer è social, violenta, binaria esattamente come il dramma che abbiamo vissuto

Selvaggia Lucarelli

tweet sull omicidio di giulia cecchettin 7

Vedo che nella lista delle cose che vi danno fastidio nelle donne nel 2023 c’è anche il fatto che la sorella di una vittima sia presente e lucida davanti alle telecamere anziché nel tinello di casa con la serranda abbassata.

Spiace.

Maremmamara

C’è gente che se la sta prendendo più con la sorella di #giuliacecchettin che con #FilippoTuretta.

Sbando totale.

giulia cecchettin e la sorella elena

Antonio M. Fasulo

La replica della sorella di Giulia al "garantista" #Salvini: "Dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco e di buona famiglia.

Questa è violenza di Stato".

#giuliacecchettin #FilippoTuretta

Tiziana

Ha mille volte ragione la sorella ad indignarsi.

la ricostruzione dell aggressione di filippo turetta a giulia cecchettin

Perché il "Se colpevole" di Salvini è la strumentalizzazione più becera.

È parlare al proprio elettorato, se possibile peggiore di lui, rassicurarlo.

Tutto questo fa parte, alimenta ed è causa del problema.

AladinoAA+

Lo spazio commenti di #tgcom24 è una vera fogna: una frotta di leghisti telecomandati sta insultando la sorella di #giuliacecchettin, rea di aver osato criticare #Salvini per le improvvide dichiarazioni rilasciate ieri; ma un minimo di decenza umana questa gente ce l'ha?

giulia cecchettin e filippo turetta 2

LaBombetta Cosmica

Dieci volte meglio la sorella di Giulia che non finge, non si nasconde, non mente su se stessa che quei bravi ragazzi dalla faccia pulita, che vanno a messa, fanno i biscotti e poi ti ammazzano a coltellate.

#giuliacecchettin #femminicidio

Roby

-La sorella di #giuliacecchettin cerca di incanalare il dolore in qualcosa di positivo denunciando violenza di genere e #patrarcato, MA veste dark, sembra fredda, QUINDI è sospetta -#FilippoTuretta, l'ha ammazzata MA le sfornava biscotti, QUINDI la amava tanto 2023

#valdegamberi

tweet sull omicidio di giulia cecchettin 1

Matteo Alboni (a.k.a. reese)

I media si aspettavano forse di trovare dei semianalfabeti da usare a loro piacimento come marionette, invece i parenti di #GiuliaCecchettin hanno cultura, dignità e proprietà di linguaggio non comuni. Stanno “usando” i media per veicolare messaggi importanti. Stima e rispetto.

Oiza

Vi è andata male cari giornali.

Volevate la vittima piangente, invece avete una Elena Cecchettin che parla di patriarcato, cultura dello stupro e violenza maschile sulle donne.

Sta dando lezioni a tutti voi e a questa società di merda.

GIULIA CECCHETTIN E EX FIDANZATO

Errico

I media e giornali italiani in questo momento: "CAZZO, QUESTA PENSA! NON PIANGE E BASTA, PENSA! E ORA CHE SI FA?"

#giuliacecchettin #ElenaCecchettin #FilippoTuretta

Fran Altomare

tweet sull omicidio di giulia cecchettin 3

Non sono mai i vostri figli.

Non hanno mai avuto una lite, sono grandi studenti e instancabili laboratori, hanno sempre rispetto di tutti e tutte, non hanno mai dato preoccupazioni, salutavano sempre.

Poi, però, finisce sempre così.

#giuliacecchettin

Matteo Capponi

Consigliere leghista #Veneto contro la sorella di #GiuliaCecchettin:"Fa una recita ideologica e le immagini sul suo profilo sono eloquenti". Sembra stia descrivendo quello di #Salvini.

non ce ne frega un cazzo se #filippoturetta all'arresto "è apparso stanco e rassegnato, desideroso di consegnarsi". Se si voleva consegnare lo avrebbe fatto o avrebbe acceso il telefono. Va non ce ne frega un cazzo a prescindere. Vogliamo solo giustizia per #giuliacecchettin

ELENA CECCHETTIN

Domenico Marocchi

L’ipocrisia del mondo della comunicazione crolla davanti alle parole di Elena la sorella di #GiuliaCecchettin O si sposano in toto i suoi appelli o non ha senso romperle le scatole in cerca di un’intervista. Ammiro la sua forza, la proprietà di linguaggio, la lucidità.

Master-CiaoMaurizio

Lo sciacallaggio sulla vicenda di #GIULIACECCHETTIN è assurdo. Programmi che fino a ieri parlavano di politica o #BallandoConLeStelle si buttano a capofitto sulla vicenda per salire negli ascolti finché regge l'interesse #ascoltitv

IL POST DI STEFANO VALDEGAMBERI SU ELENA CECCHETTIN

Frankie hi-nrg mc

La sfida ora è riuscire a continuare a parlare di Giulia e non del suo assassino o del politico dimmerda che dice una bestiata per far parlare per l'ennesima volta di se stesso. #giuliacecchettin

tweet sull omicidio di giulia cecchettin 2 il post di elena cecchettin 1 tweet sull omicidio di giulia cecchettin 5 giulia cecchettin e filippo turetta 1 LA FUGA DI FILIPPO TURETTA