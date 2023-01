“SONO DI ESTREMA DESTRA, OMOFOBO, RAZZISTA E FASCISTA... MA LA MIA PAROLA NON È MAI IN QUESTIONE" - BUFERA IN ISRAELE PER LA DIFFUSIONE DI UN AUDIO IN CUI IL MINISTRO DELLE FINANZE DI ISRAELE, BEZALEL SMOTRICH, DESCRIVE SE STESSO SENZA PELI SULLA LINGUA - NELLA DISCUSSIONE CON UN UOMO D’AFFARI SI SENTE DIRE: “FISSIAMO ALLORA I NOSTRI LIMITI: IO NON LAPIDERÒ OMOSESSUALI, E TU NON MI FARAI INGOIARE GAMBERETTI" (CHE L'ORTODOSSIA VIETA AGLI EBREI OSSERVANTI) - LE PROTESTE DELLA COMUNITA’ LGBT: "POTREMMO ANCHE PARALIZZARE L'ECONOMIA"