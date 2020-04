“SPADAFORA NON AIUTA IL CALCIO. JUVE E INTER PRENDANO UNA POSIZIONE" – IL DS DELLA LAZIO TARE ATTACCA IL MINISTRO: “FA CORRERE LE PERSONE NEI PARCHI IN MEZZO AD ALTRA GENTE E NON CONCEDE LA POSSIBILITÀ DI ALLENAMENTO NEI CENTRI SPORTIVI CON TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA DEL CASO. LE SUE DECISIONI SONO DRASTICHE PER FAR SÌ CHE NON SI RIPRENDA A GIOCARE. QUALCOSA NON QUADRA"...