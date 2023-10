“FAMO UN CONCORSO E CE LO METTEMO” – “LA VERITÀ” SCODELLA UN NUOVO VIDEO DEL SINDACO DI SANTA MARINELLA, PIETRO TIDEI. NEL FILMATO SI VEDE IL PRIMO CITTADINO CHE PARLA CON IL DIRETTORE DI UNA PARTECIPATA DEL COMUNE, E TENTA DI CONVINCERLO DELL’OPPORTUNITÀ DI PREPARARE UN BANDO AD HOC PER UN GIARDINIERE: “È UN IMPEGNO CHE HO ASSUNTO CON IL NONNO. ERA UN VECCHIO COMPAGNO NOSTRO SOCIALISTA….”

Da www.laverita.info

pietro tidei parla con bartolomeo bove del concorso per piazzare un giardiniere 5

Ecco un nuovo video dell'inchiesta di Civitavecchia. Stavolta si può osservare il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei (che non risulta indagato) impegnato nella preparazione di un possibile concorso ad hoc per un giardiniere, nipote di un «compagno» mancato da poco. In questo video l'interlocutore di Tidei è Bartolomeo Bove, in quel momento direttore generale della Multiservizi una partecipata del Comune.

Il sindaco entra nella sala riunioni dicendo «c'ho un problemino, è una cosa stupida ma te la devo di'». Nel frattempo nasconde il telefonino in un armadio. Bove chiede: «Vuoi che metta anche il mio?» e allunga il cellulare. Nel dialogo Tidei suggerisce anche i nomi della commissione selezionatrice.

pietro tidei

A quanto risulta alla Verità i componenti scelti sono stati poi altri. Non si conosce l'esito della procedura. Ecco un nuovo video dell'inchiesta di Civitavecchia. Stavolta si può osservare il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei (che non risulta indagato) impegnato nella preparazione di un possibile concorso ad hoc per un giardiniere, nipote di un «compagno» mancato da poco.

pietro tidei parla con bartolomeo bove del concorso per piazzare un giardiniere 2 pietro tidei parla con bartolomeo bove del concorso per piazzare un giardiniere 1 pietro tidei parla con bartolomeo bove del concorso per piazzare un giardiniere 3 PIERO TIDEI ABBRACCIA LA SUA AMICA DIRIGENTE SCOLASTICO PIETRO TIDEI pietro tidei parla con bartolomeo bove del concorso per piazzare un giardiniere 4