IL “FANTASMA” HA UN VOLTO – È SPUNTATA UNA FOTO DI MOHAMMED AL-MARSI (NOTO ANCHE COME MOHAMMED DEIF), UNO DEI QUATTRO MANDANTI DELL’ATTACCO DI HAMAS DEL 7 OTTOBRE A ISRAELE – SOPRANNOMINATO “IL FANTASMA DI GAZA”, LA SUA ULTIMA FOTO RISALIVA AL 2005 - GLI ISRAELIANI HANNO PROVATO SETTE VOLTE A ELIMINARLO, L’ULTIMA NEL 2021, MA SONO RIUSCITI “SOLO” RENDERLO CIECO DA UN OCCHIO E AD AMMAZZARGLI LA MOGLIE, LA FIGLIA DI TRE ANNI E UN MASCHIETTO APPENA NATO

Estratto dell’articolo di Francesco Battistini per il “Corriere della Sera”

MOHAMMED DEIF

Il Fantasma ha finalmente un volto. E forse non è paralizzato, come si credeva. E sembra che cammini sulle sue gambe. E pare non sia senza braccia, come si pensava.

L’ultima foto di Mohammed al-Marsi, detto Mohammed Deif, l’inafferrabile Fantasma di Gaza, il fondatore delle Brigate Al-Qassam, era sempre stata un’immagine-tessera della carta d’identità datata 2005. Di quando aveva tutt’e due gli occhi e un paio di baffi e i capelli crespi e neri.

Ora, rieccolo in uno scatto che non si sa bene a che epoca risalga, di sicuro dopo il 2018: uno dei quattro mandanti del 7 ottobre, l’ideatore del grande pogrom nei kibbutz, oggi è un uomo di mezz’età dai capelli radi e brizzolati e con un paio d’occhiali, a incorniciare l’occhio perduto. Il fermo-immagine è in un’occasione pubblica. Dietro, si vedono solo due alberi: nessun dettaglio, anche se la stampa israeliana spiega che tempo fa Deif è stato visto camminare con una leggera zoppia, probabilmente grazie a una protesi, ma pur sempre camminare.

MOHAMMED DEIF

Il fotogramma viene trasmesso all’ora di massimo ascolto da Channel 12 e mostra a Israele la maschera del massacro, lo sguardo guercio d’uno dei terroristi più ricercati del momento, d’uno abile a nascondersi alle telecamere e al mondo, fino al punto d’umiliare i servizi. Un volto finora ignoto, sfuggito a tutti i motori di ricerca, alle telecamere-spia, ai satelliti: «Se camminasse per una strada — ha scritto l’ Economist —, nemmeno gli 007 dello Shin Bet, il controspionaggio interno, saprebbero riconoscerlo».

[…] Gli israeliani ci hanno provato sette volte a eliminarlo, l’ultima nel 2021, ma sono riusciti «solo» ad accecargli un occhio e ad ammazzargli la moglie, la figlioletta di tre anni e un maschietto appena nato. Deif ha sette vite, l’anno scorso ha perduto il padre che considerava come la sua vita, e ormai dicono non abbia quasi nulla da perdere, se non la faccia da invisibile e la fama d’imprendibile.

Mohammed Deif

La sua storia di silenzioso stratega viene da lontano: nato nel sud di Khan Younis verso l’Egitto, figlio d’un tappezziere, allevatore di polli, poi laureato in chimica, folgorato sulla via di Hamas negli anni ’90, durante la seconda Intifada mente perversa degli attacchi terroristici sulla Jaffa Road di Gerusalemme. I palestinesi dell’Anp di Arafat una volta ce la fecero ad arrestarlo, nel 2000, ma poi lo rilasciarono e da allora nessuno l’ha più riacciuffato, né ripreso con una fotocamera. […]

