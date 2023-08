“PER FARE UNA BUONA SPESA SERVE LA TESTA, NON SERVE ESSERE ZIO PAPERONE” - VITTORIO FELTRI CORRE IN SOCCORSO DEL COGNATO D'ITALIA DOPO LA SPARATA SUI POVERI CHE MAGNANO MEGLIO: “LA SINISTRA ACCUSA LOLLOBRIGIDA DI VIVERE SU UN ALTRO PIANETA, SPECIALITÀ PROPRIO DEI PROGRESSISTI, CHE SI SONO SCOLLATI DAL POPOLO SPOSANDO CAUSE CHE AL POPOLO NON INTERESSANO E OCCUPANDOSI DI ARMOCROMIA. ALIMENTARSI IN MODO SANO NON È UNA PREROGATIVA DEI RICCHI, L’OBESITÀ È FIGLIA DELLA SOCIETÀ DEL BENESSERE...”

Estratto dell’articolo di Vittorio Feltri per “Libero Quotidiano”

Vittorio Feltri 2

È di nuovo bufera sul ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la cui vera colpa è quella di essere il marito della sorella del premier Giorgia Meloni. Ogni volta che quest’uomo apre la bocca, la sinistra, sempre imbracciando e puntando il fucile, si inventa bizzarri motivi per chiederne le dimissioni, distorcendone le parole e attribuendo a queste un significato deformato. Ancora una volta riteniamo che il capo del dicastero in questione abbia ragione [...]

Paragonando la nostra maniera di nutrirci a quella in voga negli Stati Uniti, il ministro ha spiegato che «il nostro modello di educazione alimentare è interclassista. Da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi, cercando dal produttore l’acquisto a basso costo spesso comprano qualità. Negli Usa, invece, le classi meno agiate vengono rimpinzate con elementi condizionanti che vanno nell’interesse del venditore più che del consumatore finale».

[...] la sinistra accusa Lollobrigida di essere fuori dal mondo, di vivere su un altro pianeta, specialità quest’ultima proprio dei progressisti, che si sono scollati dal popolo sposando cause che al popolo non interessano e occupandosi di armocromia.

L’esponente di Fratelli d’Italia non ha fatto altro che sottolineare qualcosa di fattuale: alimentarsi in modo sano non è una prerogativa dei ricchi, anzi spesso chi è povero, ossia chi dispone di minori risorse, adotta comportamenti più virtuosi a tavola, in quanto, allo scopo di risparmiare, sceglie prodotti di stagione che sono notoriamente meno costosi, si reca dal produttore, accorciando la filiera e, reperendo merce di prima scelta, evita i cibi già pronti, prediligendo alimenti non conservati, più salubri, meno carichi di zuccheri e grassi e di gran lunga più economici.

[...] che cibarsi in modo equilibrato sia qualcosa da benestanti, una sorta di lusso precluso alla massa, è un pregiudizio che non sta in piedi. Per fare una buona spesa serve la testa, non serve essere zio Paperone. Del resto, lo prova la storia: l’obesità è figlia della società del benessere. Quando io ero fanciullo, di rado ci si imbatteva in un individuo afflitto dal grasso, eravamo tutti asciutti in quanto ci nutrivamo in modo equilibrato. Quando è giunta la ricchezza è sorto anche il fenomeno della ciccia con tutti i problemi accessori che ne derivano. E pensiamo per un attimo alla cucina delle nonne, avvezze a sfruttare gli avanzi, o quel poco che c’è in frigorifero o nella dispensa, per realizzare piatti prelibati e nutrienti.

Ricordo la cara zia Nella che, con due ingredienti, riusciva a farmi fare un pasto da re. Poi sono diventato abbiente e, purtroppo, non ho più mangiato tanto bene. Un portafogli contenuto non implica una pessima alimentazione. Fare credere il contrario è fornire una scusa a quanti trascurano il proprio organismo comprando, per pigrizia, alimenti raffinati, confezionati, altamente grassi e dolci, privi dei necessari valori nutrizionali eppure esageratamente calorici. [...]

