“FARÒ LO SCIOPERO DELLA FAME FINO ALLE ESTREME CONSEGUENZE” (CE NE FAREMO UNA RAGIONE) – IL TERRORISTA ANARCHICO ALFREDO COSPITO, CONTINUA A SCRIVERE LETTERE IN CUI DICE DI ESSERE PRONTO A MORIRE SE NON GLI VERRÀ REVOCATO IL REGIME DI 41-BIS. L’UOMO, CHE ORA PESA 70 CHILI, MANGIA UN CUCCHIAINO DI ZUCCHERO E POCO SALE PER TRE VOLTE AL GIORNO – IL SUO MEDICO: “LA SITUAZIONE SI STA DETERIORANDO RAPIDAMENTE”

Estratto dell’articolo di Giuseppe Legato per “la Stampa”

Stanco, tirato in volto e dimagrito in corpo (ora pesa 70 chilogrammi), fiaccato dallo sciopero della fame (ha sospeso anche gli integratori e si alimenta tre volte al giorno con un cucchiaino di zucchero e poco sale), Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto nel reparto assistenza intensiva del penitenziario di Opera a Milano, apre il fronte dell'umanità nel colloquio avuto ieri mattina con la sua legale Maria Teresa Pintus […]

L'ideologo della Fai (Federazione anarchica informale), che sta già scontando la pena per strage politica in relazione all'attentato alla ex scuola allievi carabinieri di Fossano, decretata nel merito dalla Cassazione e sulla quale pende un appello ma solo per rideterminarne l'entità (rischia da 24 anni all'ergastolo), vive giorni tutti uguali nella sezione speciale del carcere milanese insieme a 11 altri "ospiti". […]

[…] Una cosa è certa: «Non smetterò di fare lo sciopero della fame. Andrò avanti fino alle estreme conseguenze». Motivo: «Vivo male tutte queste limitazioni, non posso nemmeno leggere quello che voglio per far trascorrere la giornata, nemmeno i fumetti. Non posso scrivere».

Nei giorni scorsi i giudici, accogliendo le numerose istanze dell'avvocatessa Pintus in attesa di essere discusse ormai da settimane, ha "sbloccato" tutta una serie di corrispondenza destinata all'anarchico che era stata stoppata dalla censura del carcere: «Non è materiale pericoloso» scrivono i giudici, E Cospito: «Questi messaggi mi incoraggeranno ad andare avanti in questa battaglia. Prendo atto almeno di questo, spero che me li recapitino presto». […]

Di certo c'è ciò che rileva il suo medico personale che lo ha visitato poche ore fa decretando che «la situazione si sta deteriorando rapidamente, anche se il fatto che abbia ripreso a prendere almeno un po' di zucchero la rende un po' meno drammatica. Per la prima volta l'ho visto molto stanco e affaticato»: è «arrivato alla visita camminando sulle sue gambe ma si è subito seduto sul lettino».

