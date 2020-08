“FATE SCENDERE QUELL’ALIENO ILLEGALE DAL PALCO” – BETTE MIDDLER SCATENATA CONTRO MELANIA TRUMP SU TWITTER DURANTE IL DISCORSO DELLA FIRST LADY ALLA CONVENTION REPUBBLICANA: “ANCORA NON SA PARLARE IN INGLESE. SEI UNA SLOVENA FORTUNATA! E DOPO TUTTA QUELLA CHIRURGIA HAI OTTENUTO UN PREMIO ORRIBILE, SEI INCATENATA A UN COLOSSALE IDIOTA” – LA CANTANTE VIENE TACCIATA DI RAZZISMO E ALLA FINE È COSTRETTA A SCUSARSI… - VIDEO

Beatrice Pagan per "movieplayer.it"

bette midler

Bette Midler non ha risparmiato parole molto dure nei confronti di Melania Trump e via Twitter ha criticato apertamente il suo modo di parlare e le sue origini, dando il via a una discussione molto accesa sui social dopo che la first lady è intervenuta per sostenere il marito nei primi passi della campagna elettorale.

Nella giornata di ieri si è svolta negli Stati Uniti la seconda serata della convention Repubblicana che ha visto salire sul palco la coppia che potrebbe lasciare la Casa Bianca tra qualche mese.

melania trump

Bette Midler, recentemente tra le protagonista della seconda stagione di The Politician, ha quindi commentato online la convention politica attaccando apertamente la first lady Melania Trump per quello che stava dicendo sul palco e ricordando come avesse alimentato le polemiche legate al certificato di nascita di Barack Obama, rispondendo poi a chi le ha chiesto i motivi dei suoi commenti: "Perché non dovrei? Sto semplicemente dando un assaggio della loro stessa medicina contro gli immigrati".

i tweet di bette midler 7

I commenti all'intervento della moglie di Donald Trump avevano preso il via scrivendo: "Sa parlare alcune parole in varie lingue. Fate scendere dal palco quell'alieno illegale".

Bette aveva poi proseguito commentando il lavoro compiuto dalla first lady sul giardino delle rose alla Casa Bianca, sostenendo che sia riuscita a privarlo di ogni colore, ma Trump ha riequilibrato la situazione con il suo bronzer.

La star ha quindi continuato: "Perché stanno promuovendo questa persona orribile, Melania? Era nel suo contratto? Dice che le sembra ieri la partecipazione alla loro prima convention. Forse per te è così, Mel. Per noi ogni giorno è stato un orribile trascinarsi verso il nono girone dell'Inferno".

i tweet di bette midler 2

Midler ha notato ironica: "Sono sorpresa che Trump voglia distruggere la posta. Ha ottenuto tutte le sue mogli usandola".

Nei tweet successivi Bette ha scritto "A Melania manca così tanto il calore che ho dovuto abbassare la mia aria condizionata", "Un semplice, ma coraggioso, sogno di rimanere viva per altre 24 ore, non grazie a me e il mio orrendo marito.

Donald ama l'America e sa come twittare e dire 'Sei licenziato!'", "Sei una slovena fortunata! E dopo tutta quella chirurgia hai ottenuto un premio orribile, sei incatenata a un colossale idiota", fino al commento sull'uscita di scena della coppia "Sì, sta lasciando che le tenga la mano! Ecco un altro milione da pagare!".

bette midler 4 bette midler 3 melania trump parla alla convention repubblicana 2020 melania trump melania trump i tweet di bette midler 8 i tweet di bette midler 1 donald trump in prima fila ascolta melania bette midler in hocus pocus discorso di melania trump alla convention repubblicana 2020 melania donald trump melania donald trump convention repubblicana 2020 i tweet di bette midler 5 donald e melania trump i tweet di bette midler 3 bette midler 1 i tweet di bette midler 6 i tweet di bette midler 4