Estratto dell’articolo di Maurizio De Giovanni per “La Stampa”

Il fatto non sussiste. Tra tutte le formule, alla fine degli infiniti 1.318 giorni che sono trascorsi dalla prima udienza alla sentenza, questa è sicuramente la peggiore. Quattro parole, una fredda e inaccettabile frasetta che provoca smarrimento e furia e accende la rabbia della piccola folla di familiari e amici la cui vita, se non si è spenta quella terribile notte, certamente è mutata in un inferno di oscurità e dolore.

[...] Lungi da noi essere forcaioli, [...] ma oggi ci sentiamo vicini alle urla di strazio che hanno riempito l'aula, perché non possiamo non comprendere l'abisso di dolore in cui sono precipitati madri e fratelli dei morti. Un padre ha detto: quindi il colpevole sono io, che non ho impedito a mia figlia di partire. Il condannato sono io, e devo scontare la pena a vita. Il fatto non sussiste, ma i suoi effetti non finiranno mai.

Il fatto non sussiste, ma qualcuno ha lasciato che quell'albergo fosse costruito sotto un costone che era una spada di Damocle. Il fatto non sussiste, ma il tempo trascorso tra la telefonata delle 17,40 e la partenza dei soccorsi alle 20 necessiterebbe di spiegazioni. Il fatto non sussiste, ma le telefonate con le disperate richieste di aiuto non furono ritenute attendibili per ore, e il motivo ancora non è chiaro.

Il fatto non sussiste, ma le strade non praticabili da molto tempo e non sgomberate dalla neve, che resero tragicamente tardivi gli aiuti, alla fine non hanno responsabili, o quasi. Il fatto non sussiste, ma una delle vittime ha ceduto quaranta ore dopo la slavina a seguito di un'agonia infinita e incomprensibile. Il fatto non sussiste, ma da quanto è emerso da rilievi fotografici del passato l'hotel è stato probabilmente costruito sulle rovine di un edificio distrutto a sua volta da una valanga nel 1936.

Il fatto non sussiste, ma il 26 gennaio di tanti anni fa, otto giorni dopo la tragedia, le casse coi resti all'interno furono portate via da un luogo costruito su un terreno formato dai detriti di precedenti frane. Cosa nota agli abitanti del luogo, non a quelli che ci venivano in vacanza, che ci sono morti. Ma, com'è stato stabilito ieri, non è colpa di nessuno. Perché il fatto non sussiste.

La sentenza di ieri è stata probabilmente e legittimamente festeggiata in venticinque case, in cui gli imputati hanno visto alleggerire la propria posizione penale; non sappiamo in quante di quelle coscienze, nel silenzio della notte, ci sia una nuova pace. In casa dei parenti dei ventinove morti no, non c'è pace. E nemmeno ci sarà in futuro. E ancora dopo. E per sempre. Perché, in realtà, il fatto sussiste. Eccome, se sussiste.

