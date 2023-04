“PER FAVORE DONATE DUE IDEE AL MINISTERO DEL TURISMO” – L’APPELLO AI CREATIVI DEL FILOSOFO LUCIANO FLORIDI, PROFESSORE A OXFORD, DOPO IL LANCIO DELL’IMBARAZZANTE CAMPAGNA CON LA VENERE DI BOTTICELLI “INFLUENCER”: “DONATE DUE IDEE PER FARE UNA PUBBLICITÀ A UN PAESE MERAVIGLIOSO CHE NON INCLUDA PIZZA-MANDOLINO E UNA RAGAZZETTA BOTTICELLIANA CON LO SGUARDO DA INFLUENCER-PESCE-LESSO. FATELO PER AMOR DI PATRIA, PER NON FARCI VERGOGNARE… AFFINCHÉ NON SI DICA CHE..." - VIDEO

luciano floridi

Dal profilo Linkedin di Luciano Floridi, professore di Sociologia della Comunicazione all’Università di Bologna, ordinario di filosofia ed etica dell'informazione presso l'Oxford Internet Institute e direttore del Digital Ethics Lab

(Appello serio per favore se possibile condividere grazie)

Care creative e cari creativi, una proposta: per favore donate due idee al ministero del turismo per fare una pubblicità a un paese meraviglioso e straordinario che non includa pizza-mandolino … e una ragazzetta botticelliana con lo sguardo da influencer-pesce-lesso. Fatelo per amor di patria, per non farci vergognare tutte e tutti, per orgoglio, per decenza, per spirito civile, per farvi anche un po’ di pubblicità … per favore. Affinché non si dica che questa è l’Italia, che è ridotta così. Io non so neppure fare la punta alla matita ma se serve mi volontarizzo a dare una mano. Per favore! ?

campagna open to meraviglia 6

PS Grazie a Fabio Ghignoli per aver detto quello che pensavo: tutto sembra un po' troppo ferragnish (neologismo che spero sia adeguato), nel suo vuoto di contenuti, idee, valori, informazione, impegno. La banalità non del male (cit.) ma del nulla. very much sanremista, direbbero loro.

Proposta anche una nota colonna sonora: https://lnkd.in/eqXxnZ33

