“PER FAVORE, NON LECCATE QUESTI ROSPI” – NON È UNO SCHERZO, MA IL MESSAGGIO PUBBLICATO DAL NATIONAL PARK SERVICE DEGLI STATI UNITI COSTRETTO A METTERE IN GUARDIA I VISITATORI DA STRANEZZE CHE POTREBBERO RIVELARSI FATALI: IL ROSPO DEL DESERTO DI SONORA NON È SOLO IL PIÙ GROSSO DEL NORDAMERICA, MA EMETTE TOSSINE CHE CONTENGONO UN POTENTE ALLUCINOGENO – LA PRATICA FOLLE È IN ASCESA DOPO CHE MIKE TYSON HA RIVELATO DI AVER PROVATO: “PENSAVO DI ESSERE MORTO E…”

"Vale per le lumache Ariolimax, vale per i funghi che non avevate mai visto prima e vale anche per questi grandi rospi che hanno gli occhi scintillanti nel cuore della notte: per favore non leccateli".

Il National Park Service degli Stati Uniti è abituato a mettere in guardia i visitatori dal compiere stranezze che potrebbero rivelarsi fatali. Ma probabilmente nessuno all'agenzia federale che si occupa dei parchi nazionali avrebbe mai immaginato di dover dissuadere pubblicamente le persone dal leccare un rospo.

Il fatto è che il rospo del deserto di Sonora, anche noto come rospo del fiume Colorado, non è un rospo qualsiasi. Non tanto perché sia uno dei più grossi del Nordamerica, con i suoi 18 cm di grandezza, quando perché le sue ghiandole emettono delle tossine. E anche le sue tossine non sono tossine qualsiasi: contengono la triptamina psichedelica 5-MeO-DMT, un potente agente allucinogeno.

Il rospo può emettere quelle tossine se viene o si sente attaccato, con conseguenze che oscillano dal doloroso (nel caso degli umani che lo accarezzano o lo leccano) al letale (nel caso di un cane che cerca di mangiarlo). Ma per alcuni appassionati di allucinogeni evidentemente il gioco vale la candela. Anche a costo di stressare e mettere in pericolo, oltre che loro stessi, un animale già minacciato dagli automobilisti.

Del resto la popolarità della triptamina psichedelica è in ascesa, anche perché può contare su un testimonial d'eccezione: Mike Tyson, uno dei pugili più forti di tutti i tempi. "Ho fatto qualche tiro e mi sono ritrovato in un'altra dimensione; è come se avessi attraversato mille anni di storia in un quarto d'ora; pensavo di essere morto. L'ho provata qualche altra volta e gli effetti sono stati meno dirompenti. È una droga che ti spinge a riflettere su quello che è davvero importante per te, sui tuoi affetti, e ti incentiva a smettere di fare sciocchezze".

L’ex pugile non è l'unico ad aver provato quella che è stata ribattezzata "la molecola di Dio"; per un periodo vi ha fatto ricorso anche Hunter Biden, il figlio dell'attuale presidente degli Stati Uniti. I consumatori più accaniti ne lodano gli effetti positivi contro la depressione. L'uso a scopi medici della triptamina psichedelica non è però al momento consentito; l'agenzia federale antidroga (la famosa Dea) l'ha inserita nella lista delle droghe ad alto rischio di abuso.

Di sicuro c'è l'abuso commesso sul rospo da chi lo immobilizza e lo lecca per provare un'esperienza allucinogena.

