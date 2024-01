12 gen 2024 16:51

“PER FAVORE NON SCOPRIAMO 36 ANNI DOPO CHI È VITTORIO SGARBI...” - CHIARA BERIA DI ARGENTINE SCRIVE A DAGOSPIA: “L’ARTICOLO CHE SCRISSI SU DI LUI PER ‘L’ESPRESSO’ NEL 1988 DIEDE INIZIO ALLA SUA FORTUNA MEDIATICO-POLITICA. TUTTO IL RESTO SONO GLI ANNI IN CUI SGARBI ARRIVÒ QUASI A PICCHIARE L'ALLORA MIO MARITO, E PER SERATE E SERATE A FARE GLI AUGURI DI MORTE DAL “COSTANZO SHOW” ALLA SOTTOSCRITTA (INSIEME A ZERI, BOSSAGLIA E ORA LEGGO ANCHE A DANIELA PASTI). ORA COME HA RIVELATO ‘REPORT’ SPUNTA UN'ALTRA UNA SIGNORA ANZIANA E UN DIPINTO SPARITO. COME NEL CASO DELLA CONTESSA PIA BRESSANIN DI ROVIGO CHE…”