Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

[…] Gianni Morandi […] «Mi sono commosso anche quando ho cantato con i miei due compagni di viaggio, Ranieri e Al Bano».

Non eravate rivali?

«Con Massimo sì. Quando da ragazzi ho visto che si stava affermando ed era veramente forte mi sono innervosito. La rivalità c’era ma faceva bene a tutti e due. È sempre stato così, da Coppi e Bartali a Baggio e Del Piero. Adesso invece siamo molto amici e legati; Al Bano ci ha già detto che dobbiamo girare il mondo tutti e tre insieme. Ha il calendario pronto in testa».

Per noi spettatori l’immagine più forte è stata quella di lei con la scopa in mano che spazza l’Ariston.

«Ah già, me l’ero dimenticata. È stata una mossa estemporanea, nata casualmente.

Ho visto queste tre ragazze che pulivano e mi è venuto naturale chiedere una scopa per aiutare. Un gesto che poi è diventato simbolico».

La metafora dei saggi che sistemano le intemperanze dei giovani...

«Sapesse quante cose ho fatto io a 20 anni! Anche peggio. Ma non avevo l’amplificazione di milioni di persone che mi guardavano. È stata letta così, però non volevo sembrasse una lezione, non ho mica pensato: adesso devo insegnare a Blanco come si vive».

È stata anche l’immagine di una leggenda della musica che non se la tira...

«A volte i giovani per timidezza e inesperienza compiono azioni di cui non si rendono conto. L’aspetto più bello per chi fa questo mestiere è avere un rapporto con la gente, senza filtri, senza paura di incontrarsi e scambiare una parola. Senza mettersi su un piedistallo. Facciamo questo mestiere mica solo per noi, ma per la gente. La mia generazione la pensa così; i ragazzi di oggi forse lo capiranno più avanti».

[…] Fedez ha chiesto di rendere legale la cannabis.

«Io porca misera ‘sta cannabis non l’ho mai provata. Lo devo fare — scherza —. Davanti casa mia c’è una coltivazione di canapa da cui arriva un buon profumo... In realtà non so rispondere sulla legalizzazione, mi sembra però che — legale o meno — chi la vuole sa dove trovarla».

Per Paola Egonu l’Italia è un Paese razzista. È vero?

«Io penso di no, ma probabilmente lei ha avuto delle esperienze che le hanno dimostrato che è così, ha sofferto da bambina, si è sentita emarginata e presa in giro. Sa come si dice: non siamo razzisti ma... Io però penso di no». […]

Ha 78 anni, l’età che avanza fa girare le scatole?

«[…] Mi piacerebbe che tutto finisse o con una corsa o su un palcoscenico. […]».

Sul palco si è commosso per Lucio Dalla.

«Di Lucio mi manca tutto».

