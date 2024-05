Fedez, lo stato di salute si sarebbe aggravato

(ANSA) - Lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. È quanto si apprende dallo staff del rapper. Non si ha però al momento conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni. (ANSA).

«Fedez d'urgenza al pronto soccorso per problemi allo stomaco»: l'indiscrezione di Fabrizio Corona sul forfait da Cattelan

Estratto dell’articolo di Ida Di Grazia per www.leggo.it

fedez

«Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2». Attraverso l'account Instagram di Dillingernews, Fabrizio Corona lancia una indiscrezione davvero allarmante, che però al momento non trova conferme. Quello che è certo è che il rapper, tramite un comunicato Rai, non sarebbe stato presente lunedì 20 maggio alla prima puntata della trasmissione di Alessandro Cattelan "Da vicino nessuno è normale" proprio per «Motivi di salute».

Nel post pubblicato su Dillingernews si legge: «Viale Mazzini con una nota piuttosto chiara ha notificato che Fedez non avrebbe partecipato alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, per “motivi di salute”. Ma dopo la bufera mediatica che ha travolto il rapper per la rissa con Iovino - che abbiamo chiarito su questo giornale - tutti pensavamo che i motivi relativi alla sua assenza fossero in realtà legati agli imbarazzi che avrebbe creato alla tv pubblica a causa dell’indagine in corso per rissa, lesioni e percosse in concorso per il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

fabrizio corona

E invece siamo qui per confermarvi al 100% che la decisione della Rai non ha nulla a che vedere con la questione: Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2».

il post di fabrizio corona su fedez

Vista la situazione "legale" di Fedez coinvolto nelle indagini sulla rissa con Cristiano Iovino, in tantissimi hanno pensato che il forfait alla trasmissione di Cattelan fosse una mossa strategica per non esporsi ulteriormente. I famosi «Motivi di salute», sono sembrati solo un pretesto, ma alla luce di quanto pubblicato da Fabrizio Corona assumono dei toni allarmanti. [...]

FEDEZ - ALESSANDRO CATTELAN Fedez al suo fianco Christian Rosiello e il rapper Taxi B FEDEZ- POMERIGGIO CINQUE fedez fedez fedez fedez allontanato dalla security del the club di milano