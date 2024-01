“IL FERITO GRIDAVA A POZZOLO: PERCHE’ MI HAI SPARATO? NON MI CHIEDI NEANCHE SCUSA?” – I TESTIMONI DEL FAR WEST DI CAPODANNO A ROSAZZA ACCUSANO IL DEPUTATO PISTOLERO DI FDI (CHE HA DICHIARATO: "NON SONO STATO IO A SPARARE") - "E' ARRIVATO ALLA FESTA “MOLTO ALLEGRO” SE NON "BRILLO”. E A UN CERTO PUNTO HA TIRATO FUORI LA PISTOLA ("LA MOSTRAVA A TUTTI") - SI ATTENDE L’ESITO DELLO STUB, LA RICERCA DEI RESIDUI DI SPARO NEI CAMPIONI PRELEVATI SULLE MANI E SUI VESTITI DEL DEPUTATO...

Alessandro Mantovani per “il Fatto Quotidiano” - Estratti

EMANUELE POZZOLO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

C’è chi lo ricorda incredulo, sdraiato sul tavolo dove l’avevano fatto adagiare in attesa dell’ambulanza: “Ma perché mi hai sparato?”, diceva Luca Fontana, il ferito dell’incredibile notte di Capodanno dei Fratelli d’Italia biellesi, al deputato Emanuele Pozzolo. Tra i testimoni c’è chi racconta che gli gridava, arrabbiato: “Non mi chiedi neanche scusa?”.

Il parlamentare vercellese non rispondeva. Era “impietrito”, ha detto Luca Zani, avvocato e consigliere comunale FdI a Biella, uno dei partecipanti al veglione di Rosazza. L’aveva organizzato Andrea Delmastro, leader locale del partito e sottosegretario alla Giustizia, nel borgo di montagna dove sua sorella Francesca è sindaca.

Giorgia Meloni Emanuele Pozzolo nel 2013

La Procura di Biella e i carabinieri stanno ricostruendo il momento dello sparo, il prima e il dopo. Ascoltano e riascoltano i presenti, una trentina di cui 5 o 6 nella sala in cui è partito il colpo che ha ferito Fontana, elettricista 31enne, genero del caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, invitato con i familiari. Lo stesso Delmastro, che al momento dello sparo non c’era, è stato sentito lunedì per 2ore. Pozzolo era giunto alla festa verso l’una, dopo aver brindato in famiglia, “molto allegro” se non “brillo” secondo i testimoni. E a un certo punto ha tirato fuori la pistola, un minirevolver calibro 22lungo solo 10 centimetri. “La teneva nel palmo della mano e la mostrava ”, è un’altra testimonianza. Morello, dice uno dei presenti, ha cercato di fargliela mettere via ma “non c’è stato il tempo”.

LA RICOSTRUZIONE DEGLI SPARI DI CAPODANNO DELLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO

In pochi secondi è partito il colpo. Il porto d’armi dovrebbero revocarglielo. Nessuno ha capito perché Pozzolo abbia detto: “Non sono stato io a sparare”. Non risulta che abbia accusato altri. Ora tace, come il suo legale. Si attende l’esito dello stub (...9

NORTH AMERICAN REVOLVER CALIBRO 22 - LA MINI PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO