LE LORO BATTAGLIE? CAVALCANO LA CAUSA DEL MOMENTO COME SPOT PER LA LORO REPUTAZIONE

Estratto dell'articolo di Renato Franco per il "Corriere della Sera"

selvaggia lucarelli chiara ferragni

È stata Selvaggia Lucarelli a scoperchiare il quanto meno opaco «vaso di pandoro» delle operazioni di beneficenza messe in piedi da Chiara Ferragni in questi ultimi tre anni. La generosità — trasparente e non — è uno dei brand dei Ferragnez: si va dalla donazione per riparare i danni (di immagine) della festa al supermercato alla rinuncia del cachet di Sanremo devoluto contro la violenza sulle donne.

selvaggia lucarelli

«Fa parte del loro insieme di privilegi — spiega Selvaggia Lucarelli —. Se non hai soldi la reputazione te la devi guadagnare, se hai tanto denaro invece puoi comprarti anche la reputazione. Con bonifici fatti bene e quasi sempre a favore di telecamera puoi sostituire l’impegno civile, il sudore delle battaglie, l’attivismo reale che consuma le suole delle scarpe».

È un cinico calcolo?

«Non ho mai visto Chiara Ferragni e Fedez spendersi sul lungo termine in cause in cui credono. Loro cavalcano la causa del momento: il Covid, il femminismo, Sanremo... fanno un gigantesco spot promozionale alla loro reputazione che innesca nei follower un’idea di gratitudine e diventa un jolly per eventuali inciampi. Infatti Fedez per giustificare la disonestà di fondo nell’operazione pandoro ha tirato fuori i jolly delle beneficenze precedenti. In questo modo hanno crediti infiniti».

selvaggia lucarelli contro chiara ferragni 1

[…]

Chiara Ferragni ha detto che è stata una «comunicazione sbagliata ma in buona fede».

«La mia risposta invece è che la comunicazione è stata chirurgica e scientifica, le parole sono state scelte con grandissima attenzione per creare quel tipo di confusione in chi acquistava i prodotti. Altro che errore, è stata una strategia ben studiata».

Giorgia Meloni ha attaccato non solo Ferragni, ma in generale gli influencer: è d’accordo con lei?

«Penso che la premier abbia furbescamente intercettato un umore diffuso. Percepisco una certa insofferenza verso questa ostentazione continua — di case da ricchi e di abbigliamento da migliaia di euro — sbandierata con un’arroganza che denota mancanza di empatia nel confronti del prossimo. […]»

pandoro chiara ferragni 7

Nonostante tutto, pare che non perdano follower però.

«I follower li seguono perché i Ferragnez hanno profili aspirazionali, ma non so sul lungo termine quanto faccia bene questo modello. Fedez parla di salute mentale — la sua —, di bonus psicologo ma non si è mai chiesto che impatto ha tutto questo a livello di salute mentale della collettività: non è facile essere messi tutti i giorni di fronte a quel tenore di vita, a quella ricchezza, quando lavori dalla mattina alla sera e hai la casa grande come la cabina armadio di Chiara Ferragni. Così nelle persone aumentano la frustrazione e il senso di fallimento».

[…]

meme sulle imbarazzanti scuse di chiara ferragni per il caso pandoro 2

Cosa l’ha insospettita del pandoro griffato?

«Mi aveva sorpreso il post con l’hashtag adv, ovvero un contenuto pagato da un’azienda. Ho drizzato le antenne: è beneficenza o adv? E mi dispiace che ci sia stato chi ha interpretato le mie perplessità come qualcosa che nascesse dal rancore o dal livore, come qualcosa di personale e non di professionale». […]

chiara ferragni 2 pandoro chiara ferragni 9 il tutorial di chiara ferragni per decorare il suo pandoro 5 pandoro chiara ferragni 3 pandoro chiara ferragni 4 pandoro chiara ferragni 5 pandoro chiara ferragni 8 pandoro chiara ferragni 6 CHIARA FERRAGNI E IL CASO DEL PANDORO BALOCCO – VIGNETTA BY VUKIC meme sulle imbarazzanti scuse di chiara ferragni per il caso pandoro 3 il caso del pandoro balocco di chiara ferragni finisce sulla bbc meme sulle imbarazzanti scuse di chiara ferragni per il caso pandoro 1 chiara ferragni e il pandoro balocco chiara ferragni nello store di roma CHIARA FERRAGNI - FEDEZ - PANDOROGATE - MEME BY OSHO PENSATI PARACULA - MEME SUL PANDOROGATE DI CHIARA FERRAGNI BY OSHO LE SCUSE DI CHIARA FERRAGNI PER IL PANDOROGATE - MEME BY OSHO IL PANDOROGATE DI CHIARA FERRAGNI - VIGNETTA DI MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO