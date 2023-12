AI “FERRY” CORTI – DOPO LA MEGA FIGURA DI PALTA FATTA CON IL PANDORO-GATE È PARTITO LO SCAZZO TRA FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: IL RAPPER NON SAPEVA DEL MILIONCINO INCASSATO DALLA MOGLIE E, QUANDO L’HA SCOPERTO, È ANDATO SU TUTTE LE FURIE – C’È CHI PENSA CHE, ADDIRITTURA, SIA STATO LUI A COSTRINGERLA A FARE LA MAXI DONAZIONE “RIPARATRICE” – FEDEZ ORA AVREBBE NEL MIRINO IL MANAGER DI CHIARA, FABIO MARIA DAMATO, DA SEMPRE BRACCIO DESTRO DELL’INFLUENCER…

Estratto da www.today.it

CHIARA FERRAGNI - FEDEZ - PANDOROGATE - MEME BY OSHO

Pandoro-gate, ci sono novità: Fedez non sapeva nulla del milione di euro finito in tasca a sua moglie Chiara Ferragni. E non è finita qui. Arrivano nuove scottanti indiscrezioni sul caso pandoro-Ferragni che ha coinvolto l'imprenditrice digitale e le sue milionarie aziende, ora costrette dall'Antitrust a pagare una salatissima multa a causa di una scorretta comunicazione nelle vendite del dolce natalizio griffato.

Secondo quanto svelato da Guia Soncini su Linkiesta, sembra proprio che il rapper non sapesse nulla del milione di euro intascato dalla moglie con le vendite del pandoro firmato Ferragni lo scorso anno, soldi che, secondo gli spot pubblicitari di Chiara e Balocco, sarebbero dovuti finire tutti all'Ospedale Regina Margherita di Torino ma così non è stato, o almeno, solo in parte.

chiara ferragni e il pandoro balocco

E questo la dice lunga sul clima familiare in casa Ferragnez in questi giorni pre-natalizi in cui i due influencer sono scomparsi dai social, forse, per studiare il loro piano di ripresa dopo lo "scandalo del pandoro" o forse perché troppo arrabbiati l'uno con l'altra. Ma se abbiamo scoperto che Chiara e Fedez non sono chiusi in casa a piangere ma in partenza per le vacanze di Natale, adesso sappiamo anche che Fedez non sarebbe molto felice del comportamento di sua moglie e che non era assolutamente a conoscenza del milione intascato con le vendite del pandoro, infuriandosi per questo una volta scoperto.

E sembra proprio che sia stato lui a costringere Chiara Ferragni a fare la donazione spontanea di un milione di euro all'Ospedale Regina Margherita di Torino, di cui Chiara parla nel cosiddetto "video del pentimento".

fabio maria damato

Tra i due, quindi, non scorrerebbe buon sangue in questo momento ma a tenere a bada gli scontri coniugali sarebbe il padre di lui, secondo le indiscrezioni. Ma veniamo al colpo grosso. Dopo la faccenda del pandoro si vocifera che Fedez voglia licenziare il manager di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, il suo braccio destro da sempre.[…]

CHIARA FERRAGNI FA VISITA A FEDEZ ALL OSPEDALE FATEBENEFRATELLI chiara ferragni fedez

ELODIE CHIARA FERRAGNI FRANCESCA MUGGERI DILETTA LEOTTA Manuele Mameli Fabio Maria Damato