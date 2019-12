“I FIGLI DEI CAPI COSCA ORA FANNO I DIRIGENTI” – IL GENERALE PASQUALE ANGELOSANTO, COMANDANTE DEL ROS: “LA ‘NDRANGHETA SI STA ORIENTANDO PROGRESSIVAMENTE VERSO SETTORI FORMALMENTE LECITI, CHE RICHIEDONO COMPETENZE GIURIDICHE E GESTIONALI” – “QUESTE ESIGENZE VENGONO SODDISFATTE AVVIANDO I FIGLI A STUDI QUALIFICATI. NON C’È SOLO IL NARCOTRAFFICO, MA…”

Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

pasquale angelosanto 2

«Ricordati che il mondo si divide in due: ciò che è già Calabria e ciò che lo diventerà». Il dialogo fra due capi cosca è la proiezione della 'ndrangheta nei prossimi anni. Parole che il generale Pasquale Angelosanto, comandante del Ros dei carabinieri, ricorda per fotografare la minaccia che incombe ormai anche nelle regioni del nord.

Cos' è la 'ndrangheta oggi?

gli incontri tra roberto rosso e gli uomini della ndrangheta

«Le sentenze passate in giudicato disegnano un' organizzazione unitaria e segreta, su più livelli, con un organismo di vertice al quale rispondono ramificazioni criminali sia in Italia sia all' estero. Vertice che ha anche il compito di ratificare le indicazioni ricevute da una riservata e occulta struttura di comando con massimi esponenti della 'ndrangheta militare e soggetti delegati a curare lo stabile collegamento funzionale tra la componente visibile e le organizzazioni massoniche coperte».

colpo ndrangheta

Meno armi e più affari?

«L' esigenza di eludere il costante aumento della pressione investigativa e giudiziaria in Calabria ha indotto le consorterie a limitare al massimo il ricorso alle armi o a manifestazioni criminali eclatanti».

E all' estero?

«Germania, Svizzera, Australia e Canada, la Costa Azzurra, Spagna e Olanda sono strategiche per il controllo del traffico di droga proveniente dal nord Africa e dal sud America. E poi Malta, Regno Unito, Lussemburgo e Svizzera».

'ndrangheta

È un problema di norme più favorevoli?

«Sì, a cominciare dall' assenza di norme come il nostro 416 bis. Molti Paesi lavorano per dotarsi di un assetto normativo efficace ma ad oggi sono ancora vulnerabili».

pasquale angelosanto 1

Intanto la politica continua a non essere immune.

«L' approccio è improntato alla ricerca di rapporti collusivi funzionali, dello scambio elettorale politico-mafioso, dell' accesso diretto alle cariche pubbliche, elettive o meno, da parte di soggetti affiliati alle cosche. Negli ultimi 5 anni sono stati sciolti 36 comuni in Calabria, Emilia Romagna e Liguria».

ARRESTI MILANO NDRANGHETA

Ci sono altri settori di interesse per i clan?

«C' è il progressivo orientamento verso settori formalmente leciti, che richiedono specifiche competenze tecniche, giuridiche e gestionali: esigenza, quest' ultima, che le cosche soddisfano con collaborazioni con qualificati professionisti esterni, ovvero avviando i figli dei capi cosca a iter di studi qualificati. Non c' è solo il narcotraffico mondiale o le tradizionali attività predatorie e parassitarie sul territorio. Grazie alle nostre indagini negli ultimi quattro anni siamo riusciti a ottenere l' emissione di provvedimenti ablativi per circa 700 milioni di euro».

ndrangheta 'ndrangheta

Quanti sono gli affiliati?

«Ci sono "locali" ovunque: oltre che in Calabria, in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d' Aosta, Liguria, all' estero. Ognuna, per le regole di 'ndrangheta, deve avere un numero minimo di associati (49). Nell' ultima operazione sono state arrestate 334 persone, gran parte delle quali delle "locali" solo in provincia di Vibo Valentia».

Continuerà il ricambio generazionale?

gli incontri tra roberto rosso e gli uomini della ndrangheta 1

«La componente familiare della struttura 'ndranghetista assicura il ricambio. Come viene meno la figura del capo di una cosca, il reggente viene subito individuato in uno dei figli non gravato da problemi con la giustizia. Una 'ndrina con molti uomini è considerata potente militarmente, in grado di competere su più fronti, dai grandi traffici illegali agli interessi illeciti e non».

