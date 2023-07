1 lug 2023 10:20

“I FIGLI E I NIPOTI DEI PRIMI MIGRANTI NON MAI DIVENTATI FRANCESI A PIENO TITOLO” – L’INTELLETTUALE BERNARD GUETTA SPIEGA LA RIVOLTA NELLE BANLIEUE IN FRANCIA: “CHI VIENE DALL'IMMIGRAZIONE FREQUENTA LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA, HA GLI STESSI DIRITTI DEGLI ALTRI MA NON E’ VISTO COME FRANCESE A PIENO TITOLO PERCHÉ È STATO LASCIATO ALL'INTERNO DI GHETTI. NASCERE IN UN QUARTIERE DIFFICILE È UN SEGNO. NEL MONDO DEL LAVORO, UNA PERSONA NATA DA UNA FAMIGLIA DI ORIGINI STRANIERE IN UNA BANLIEUE RISCONTRA SPESSO DELLE DIFFICOLTÀ LEGATE PIÙ ALL'INDIRIZZO CHE FIGURA SUL CURRICULUM CHE AL NOME. SE VIENE DA UNA PERIFERIA, IL DATORE DI LAVORO HA IL RIFLESSO DI FARSI DELLE DOMANDE…”