“I FIGLI SI FANNO IN MODO CLASSICO CON UN UOMO E UNA DONNA CHE VIVONO INSIEME E FANNO FAMIGLIA” - LA MINISTRA ROCCELLA CI TIENE PROPRIO A FAR INCAZZARE SINISTRATI E COMUNITÀ LGBTQ+ E SI LANCIA NELLA DIFESA DELLA TROMBATA ETERO – POI ACCUSA: "IL PROBLEMA DELL'INVERNO DEMOGRAFICO ERA LEGGIBILE DA 15 ANNI, MA NON SE NE POTEVA PARLARE". MA NON SARÀ CHE SE NE PARLA TROPPO E NON SI FA MAI UNA CEPPA?

Estratto dell'articolo di Federico Mellano per www.lastampa.it

ROCCELLA OHARA

«I figli si fanno in modo classico con un uomo e una donna che vivono insieme e fanno famiglia». Parla chiaro la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, intervenendo in collegamento video agli «Stati generali della Basilicata: summer school» di Fratelli d'Italia a Potenza. Per la ministra, famiglia e natalità «sono connessi anche con la questione delle pari opportunità, di natalità», dei quali «non si poteva quasi più parlare. ll problema dell'inverno demografico, che io definisco "inferno” - continua -, era leggibile da 15 anni, ma non se ne poteva parlare. Rimettere il tema al centro ha fatto sì che oggi il tema sia rientrato nel dibattito pubblico».

MANIFESTAZIONE FAMIGLIE ARCOBALENO

[...]

La ministra, poi si scaglia contro quella che definisce «una cultura dell'antifamiglia»: per Roccella c’è «un attacco all'idea di famiglia come se tutti i mali nascessero da lì, la famiglia intesa come luogo di soppressione, ma la famiglia è in realtà è la custodia della nostra individualità, la famiglia è nido che ci custodisce e ci permette di formarci. Oggi cominciamo a porci - continua la ministra - il problema che se non si fanno figli. C’è un problema di sostenibilità di welfare, di sanità e di pensioni, ma anche di vitalità e di speranza delle nostre società».

Gli aiuti per il secondo e il terzo figlio

eugenia roccella foto di bacco (3)

Roccella, proseguendo nell’intervento, sostiene che il criterio di favorire la famiglia e la natalità debba diventare uno dei criteri fondamentali su cui muoversi. «Questo impegno noi lo continueremo con la nuova finanziaria che è alle porte. Quindi, ci saranno sicuramente - ne stiamo discutendo - impegni importanti per il secondo e il terzo figlio, perché il punto fondamentale è la possibilità anche per chi ha fatto un figlio di avere il famoso secondo figlio che pare desiderino e poi non riescono a fare. C'è la possibilità attraverso l'aiuto economico e sociale di creare davvero delle condizioni di facilitazioni per chi desidera i figli».

ABORTO FACCIAMOLO DA NOI - CURATO DA EUGENIA ROCCELLA BAMBINO CON DUE MAMME MANIFESTAZIONE FAMIGLIE ARCOBALENO MANIFESTAZIONE FAMIGLIE ARCOBALENO eugenia roccella eugenia roccella contro le unioni civili eugenia roccella Eugenia roccella a in onda eugenia roccella foto di bacco (2)