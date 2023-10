“FIGLIO DI PUTTANA. CHE CAZZO STA SUCCEDENDO? SONO ARRIVATI I MARANZA” – FINISCE NEL CAOS LA FESTA STUDENTESCA AUTOGESTITA (E ABUSIVA) DAVANTI AL LICEO LEONARDO DA VINCI DI MILANO: A UN CERTO PUNTO È ARRIVATO UN GRUPPO “ESTERNO” E QUALCUNO HA SPRUZZATO SPRAY AL PEPERONCINO, NEL TENTATIVO DI SCATENARE IL PANICO E RUBARE QUALCOSA. POI È PARTITA LA RISSA, E UNA RAGAZZA È STATA PORTATA VIA IN AMBULANZA. GLI STUDENTI PUNTANO IL DITO CONTRO UNA GANG DI “MARANZA” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Giovanna Maria Fagnani e Pierpaolo Lio per www.corriere.it

Una folla di giovanissimi (secondo stime ufficiose, almeno 2 mila) che ballano di notte, in via Respighi, davanti all’ingresso del Liceo Leonardo da Vinci. È uno dei tanti «reprise party», le feste studentesche abusive e autogestite, che si susseguono in queste settimane, per celebrare l’inizio della scuola.

Solo sabato notte ce n’erano tre in contemporanea. Ma a quella del Leonardo da Vinci («Leofest»), come già successo in passato, qualcosa va storto. Ufficialmente queste feste sono pensate per gli studenti del «Leo» e per i loro amici, ma la voce gira ed è difficile fermarla. Così accade che si presentino anche compagnie esterne. E alla fine qualcuno spruzza dello spray al peperoncino, con l’obiettivo di scatenare il panico, allentare l’attenzione e riuscire a rubare qualcosa, che siano catenine o portafogli. E così è successo […].

Lo spray ha causato un fuggi fuggi, ma si parla anche di principi di rissa e di una ragazza portata via in ambulanza per eccesso di alcolici. Si ipotizza una irruzione degli ormai noti «maranza».

Non è la prima volta che dei violenti provano a rovinare la festa del Leonardo. Anche nel 2021 il «Leofest» era degenerato fra risse e malori. Ancora più grave l’episodio nel 2021 fuori dal Liceo Vittorio Veneto, dove una banda incappucciata di giovanissimi […] aveva aggredito alcuni studenti, lanciando bottiglie di vetro: una di queste aveva colpito al volto un giovane ferendolo gravemente e provocandogli uno sfregio permanente. Tre minorenni erano stati arrestati dalla Polizia, perché ritenuti responsabili di questo episodio.

Per circa un anno e mezzo, a seguito di queste aggressioni, i comitati studenteschi hanno deciso di organizzare queste feste in locali, ma ora è tornata la moda delle feste autogestite. […]

