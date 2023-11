“FILIPPO, COSTITUISCITI COSI’ POTRAI DARE LA TUA VERSIONE DEI FATTI” – L’APPELLO DEL PROCURATORE CAPO DI VENEZIA, BRUNO CHERCHI, DOPO IL RITROVAMENTO DEL CORPO DI GIULIA CECCHETTIN NEL LAGO DI BARCIS, IN PROVINCIA DI PORDENONE – LA PUNTO NERA DELL'EX FIDANZATO FILIPPO TURETTA È STATA TROVATA NON LONTANA DAL LUOGO DEL RINVENIMENTO DEL CADAVERE, MA A UNA SETTIMANA DALL’INCONTRO CON GIULIA E LA LITE CON AGGRESSIONE NELLA ZONA INDUSTRIALE DI FOSSO’, IL RAGAZZO NON È ANCORA STATO RINTRACCIATO…

RITROVATO IL CORPO DI GIULIA CECCHETTIN

1. IL PROCURATORE DI VENEZIA, 'FILIPPO COSTITUISCITI'

(ANSA) - Un appello a Filippo Turetta, il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, è stato fatto dal procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. "E' un appello - ha spiegato ai giornalisti - al ragazzo affinché si costituisca e possa dare la propria versione dei fatti" ha detto Cherchi ai microfoni del Tg1.

"Speravamo di non dover dare questa notizia - ha aggiunto, rifendosi al ritrovamento del corpo di Giulia - ma la ricostruzione dei fatti che potrebbe fare Turetta sarebbe molto importante, anche per lui stesso. Per questo ribadisco: non continui questa sua fuga e si costituisca".

2. L’AUTO DI FILIPPO TURETTA: LA FUGA VERSO NORD, BARCIS, CORTINA E L’AVVISTAMENTO IN AUSTRIA

Estratto dell’articolo di Renato Piva per www.corriere.it

Il corpo di Giulia Cecchettin e, poco lontano, una Punto Nera, quella di Filippo Turetta. La doppia scoperta, da parte dei vigili del fuoco, risale alla trada mattinata di oggi, sabato 18 novembre: poche ore fa. Le ricerche dei due ex fidanzati scomparsi, da due giorni, si erano concentrate nelle zone intorno al lago di Barcis, in provincia di Pordenone, seguendo le registrazioni dei movimenti della vettura di Turetta.

I carabinieri hanno confermato come la targa della vettura trovata in un parcheggio per roulotte e camper vicino al lago corrisponda a quella di Filippo; in tarda mattinata era stato confermato il passaggio dell'auto «ricercatissima» in Austria. La Punto, mercoledì scorso, è stata registrata dal targa-system di Lienz, Austria. […]

La certezza è che Filippo Turetta riporta la Punto a Barcis. In un canalone non lontano dalle sponde del lago abbandona il corpo di Giulia (potrebbe anche averlo fatto in un primo momento ed essere poi tornato sui propri passi) e poi la vettura. La ricerca di lui va avanti.

