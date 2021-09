“FINALMENTE POTREMO CONSTATARE COSA RIMANE DEI NOSTRI EFFETTI PERSONALI” – MAHMOOD, UNO DEGLI INQUILINI DEL GRATTACIELO DIVORATO DALLE FIAMME A MILANO, LANCIA UN APPELLO PER I VICINI DI CASA E POSTA IL NUMERO DI UN CONTO CORRENTE: “PER MOLTI SARÀ PIÙ DURA RICOMINCIARE, NON TUTTI POSSONO RICOSTRUIRE UNA VITA IN POCHI GIORNI E RIAVERE CIÒ CHE AVEVANO PRIMA…”

Da "www.adnkronos.com"

MAHMOOD

"Oggi finalmente potremo constatare cosa rimane dei nostri effetti personali. Per molti dei miei vicini sarà più dura ricominciare, non tutti possono ricostruire una vita in pochi giorni e riavere ciò che avevano prima. Molte persone e molte famiglie hanno necessità di aiuto". Mahmood, con una storia postata su Instagram, torna così a parlare dell'incendio che domenica scorsa ha divorato la Torre dei Moro, in via Antonini, a Milano, dove il cantante viveva.

incendio torre del moro milano 1

Mahmood, vincitore di Sanremo 2019 con il brano 'Soldi', ha espresso solidarietà per i suoi vicini di casa, postando anche il numero di conto corrente attivato per la raccolta fondi a favore delle famiglie coinvolte nell'incendio della torre. "Spero veramente che questa situazione non venga dimenticata in pochi giorni - sottolinea il cantante - e che si faccia quanto possibile per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno".

