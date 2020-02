“FINALMENTE QUESTA DISAVVENTURA È FINITA” – NICCOLÒ, IL 17ENNE DI GRADO BLOCCATO IN CINA A CAUSA DELLA FEBBRE, MA RISULTATO NEGATIVO AI TEST SUL CORONAVIRUS, È STATO DIMESSO DALLO SPALLANZANI: DOPO 14 GIORNI DI ISOLAMENTO POTRÀ RITORNARE A CASA DALLA SUA FAMIGLIA – IL PADRE: “DOPO SEI MESI CHE NON LO VEDEVAMO E DOPO TUTTO QUELLO CHE È SUCCESSO È STATA UN'EMOZIONE FORTISSIMA RIABBRACCIARLO…” -VIDEO

Da "www.ilmessaggero.it"

Niccolò è stato dimesso dallo Spallanzani. «È un momento emozionante, finalmente lo riportiamo a casa». Lo ha detto la mamma di Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina a causa della febbre ma risultato negativo poi ai test per il Coronavirus. Il ragazzo è stato appena dimesso dallo Spallanzani di Roma al termine dei 14 giorni di isolamento.

«Dopo sei mesi che non lo vedevamo e dopo tutto quello che è successo è stata un'emozione fortissima riabbracciarlo». Lo ha detto il padre di Niccolò, il 17enne di Grado bloccato per due volte in Cina a causa della febbre ma risultato negativo ai test sul Coronavirus, dimesso poco fa dallo Spallanzani di Roma.

«Niccolò è contento di riabbracciare tutti quanti - ha detto la madre - finalmente questa disavventura è finita ».

