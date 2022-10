“FINCHÉ LE ARMI PARLANO NON È POSSIBILE IL DIALOGO CON LA RUSSIA” – ZELENSKY CHIARISCE CHE IL TEMPO DELLA DIPLOMAZIA È ANCORA LONTANO: “MOSCA VUOLE PARLARE SOLO ATTRAVERSO IL TERRORE” – IL PRESIDENTE UCRAINO POI RIMPROVERA ROMA E PARIGI SULL’INVIO DI ARMI: “CI ASPETTIAMO PASSI IMPORTANTI DALL'ITALIA E DALLA FRANCIA, SINCERAMENTE ABBIAMO IL 10% DI QUANTO CI SERVE PER DIFENDERCI”

ZELENSKY, 'FINCHÉ ARMI PARLANO NO A DIPLOMAZIA CON RUSSIA'

(ANSA) - STRASBURGO, 13 OTT - La Russia "va isolata diplomaticamente", la diplomazia è uno strumento "possente" ma non ci può essere finché "le armi parlano". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky intervenendo all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

ZELENSKY,A KIEV 10% ARMI CHIESTE, ASPETTIAMO FRANCIA-ITALIA

(ANSA) - STRASBURGO, 13 OTT - "Ci aspettiamo passi importanti dall'Italia e dalla Francia" sul fronte della difesa. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky intervenendo all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e riferendosi alla difesa aerea . "Sinceramente abbiamo il 10% di quanto ci serve per difenderci", ha aggiunto il Presidente ucraino.

ZELENSKY AL CDE, 'UCRAINI SI CHIEDONO 'A QUANDO LA PACE?'

(ANSA) - STRASBURGO, 13 OTT - "Quando saremo in grado di essere di nuovo in pace?". E' la domanda che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha posto 'erga omnes' intervenendo in video conferenza all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. "L'Ucraina si sveglia ogni mattina domandandosi quali saranno prossimi bersagli? E non parlo solo di questi ultimi giorni, parlo degli ultimi oltre 200 giorni dall'invasione e prima di quello della Guerra in Donbass", ha detto Zelensky. "Quando smetteremo di chiedercelo, quando tornerà la pace?", ha incalzato il Presidente ucraino.

ZELENSKY AL CONSIGLIO D'EUROPA, 'MOSCA PARLA CON IL TERRORE'

(ANSA) - STRASBURGO, 13 OTT - Il Presidente ucraino Volodymyr Zleensky, intervenendo in videocollegamento al Consiglio d'Europa, ha evidenziato che la "Russia "rifiuta il dialogo" con Kiev e "vuole parlare solo attraverso il terrore". Zelensky ha chiesto che la Russia sia definita uno stato terrorista, e che gli asset russi siano congelati in Europa siano utilizzati per compensare il suo Paese dei danni subiti. Alla fine del suo discorso l'assemblea l'ha ringraziato per le sue parole con una lunghissima standing ovation dei membri dell'organo di Strasburgo.

ZELENSKY, 'BENE STRUMENTI DIFESA AEREA GIUNTI DA BERLINO'

(ANSA) - STRASBURGO, 13 OTT - "Sono contento che I primi rifornimenti per la difesa aerea siano arrivati ieri dalla Germania, che è uno dei soli 5 paesi che producono quanto ci serve per difendere i nostri cieli". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel corso del suo intervento in video al Consiglio d'Europa, dopo che un parlamentare britannico conservatore, Ian Liddell-Grainger, gli aveva chiesto di denunciare apertamente gli Stati he non stanno aiutando l'Ucraina, e aveva puntato il dito contro Berlino.

ZELENSKY, 'EUROPA MAI COSÌ FORTE, PIÙ DI QUANTO IMMAGINATO'

(ANSA) - STRASBURGO, 13 OTT - "L'Europa non è mai stata cosi forte in tutta la sua storia, e lo è molto di più di quanto si poteva immaginare". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in video conferenza all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Questo, ha spiegato, è perché "l'Europa è stata in grado di prendere decisioni nei confronti della Russia e oggi tra i Paesi c'è un dialogo tra pari, tra veri partner, aperto e volto a trovare soluzioni a questioni fondamentali".

